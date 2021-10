Oroscopo del 25 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Sole esce dalla negatività e vi darà slancio e generosità con gli altri, tutelandovi anche nelle difficoltà. Saturno è benefico se appartenete alla prima decade. Sarete in piena sintonia con la vostra anima gemella e ci sarà anche un folgorante Giove nell’aspetto lavorativo.

Plutone vi dà carica vitale eccezionale e freschezza psicofisica se nati dal 15 al 17 maggio. Se siete nella prima decade Saturno è però un po’ imbronciato quindi occhio ai movimenti che fate! Sole, Saturno e Giove sono tutti contrari in amore, impegnatevi quindi di più. Plutone vi consente di avere un’ottima chiusura di giornata in ufficio.

Luna vi dona straordinaria forza interiore così come anche Marte vi regala energia vitale e necessaria, oltre che brillantezza mentale. Mercurio è fedele compagno in amore e favorisce i single se nati nella seconda decade. I pianeti esaltano il vostro carisma a lavoro.

Marte vi pungola se nati a luglio perché dovreste essere più battaglieri. Sole vi assiste con senso di opportunità. Urano e Nettuno possono aprirvi a una giornata sentimentalmente appagante, specie se siete nati nella prima e nella terza decade. Sole e Luna vi organizzano la giornata lavorativa con efficienza.

Luna e Venere vi rendono tutto più semplice oggi ma cercate di non esagerare. Se nascete nella seconda decade avete la chance di ritrovare anche un’ottima forma fisica. Marte vi trasforma se siete single e vi regala momenti di alto livello, specie se nati ad agosto. Sempre Marte, se nati nella terza decade, vi rende più aggressivi e decisionisti a lavoro.

Urano vi favorisce ma Venere e Luna sono ostili se nati nella seconda decade. Plutone e Sole favoriranno l’eros nella relazione di coppia mentre sempre Urano vi starà accanto a lavoro ma attenzione ai movimenti economici e ai contatti con l’estero.

Una giornata di alti e bassi se fate parte della terza decade. Plutone vi rema contro ma Sole per fortuna vi assiste. Mercurio bendisposto vi stimola negli sport di squadra. Avrete una notevole carica di sex appeal oggi se nati nella prima decade. Alcuni colleghi di lavoro vi seminano ostacoli ma voi saprete come superarli.

Gli astri vi propongono occasioni irripetibili, specie Nettuno e Sole. Plutone favorisce il vostro fitness se siete nati a novembre mentre se siete single conquistate le prede con il vostro intuito. Se nati dal 14 al 17 novembre Plutone vi aiuta nell’ambiente lavorativo.

Luna vi rema contro rendendovi lucidi e irrequieti se nati nella terza decade. Marte è positivo ma potrebbe alzare i toni più del solito. Saturno e Venere fortunatamente saranno dalla vostra parte. Venere, Marte e Giove sono propizi a livello sentimentale ed erotico mentre solo Marte e Venere favoriranno i nati a dicembre in ambito lavorativo.

Sole vi rende ottimisti e Plutone creativi. Mercurio e Marte però sono ancora vostri nemici quindi occhio e cercate di rilassarvi appena potete. Venere e Nettuno vi daranno un grande romanticismo che farà ovviamente emergere i lati migliori della relazione. Venere vi favorisce nelle mansioni d’ufficio.

Nettuno guida il vostro spirito eclettico e la mobilità fisica e mentale. Luna vi favorisce se nati inoltre nella terza decade. Ottima alchimia con il partner a livello sentimentale, i single si godono ritrovate prodezze erotiche se nati nella seconda decade. Rapidità d’azione clamorosa in ufficio per voi.

Sole vi regala simpatia ed eros ma non fatevi trascinare in polemiche sterili. Urano in Toro vi favorisce in amore se nati nella seconda decade e Sole vi spinge a osare se siete single Plutone, se nati a marzo, vi rende sereni e rilassati a lavoro.