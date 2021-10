Oroscopo del giorno, le previsioni del 23 ottobre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 23 ottobre.

Luna agevola i contatti in ogni campo, con Marte e Plutone che sono però ostili. Urano vi darà però riflessi mentali nello sport. Marte e Plutone possono creare un po’ di dissonanza in amore se nati dal 7 al 16 aprile. Urano e Luna vi appoggiano alla grande nell’attività professionale se nati nella terza decade.

Nettuno, Urano e Plutone sono tutti in bell’aspetto, specie se nati nella seconda decade. Carica di eros notevole con Plutone, Nettuno e Urano che collaborano per farvi stare bene. Cresce la stima verso di voi nell’ambiente lavorativo.

Marte vi darà importanti riflessi mentali anche se Nettuno è contrastante. Luna e Mercurio sono però in ottimo aspetto per le attività sportive individuali se nati nella seconda decade. Stato di grazia per la forma astrologica se nati a giugno. Nettuno vi farà sciogliere alcuni nodi a livello professionale.

Buona configurazione astrale con Marte contrario che però spegne un po’ di vitalità e vi rende abbastanza catatonici se siete nati nella terza decade. Marte vi rende inoltre un po’ insicuri e introversi se nati a luglio. Se siete nati nella prima e nella seconda decade Nettuno e Urano sono al vostro fianco lavorativamente.

Venere vi dona equilibrio, affetto e sensibilità. Sempre Venere è la vostra fedele alleata e crea atmosfere poetiche e da sogno in amore. Se festeggiate gli anni dal 5 al 10 agosto svilupperete una leadership in grado di guidare gli altri a lavoro.

Mercurio vi infonderà sicurezza in voi stessi, con grande cura del fisico da parte vostra. Urano vi dà la possibilità di anticipare i piccoli desideri espressi dalla vostra dolce metà anche se Nettuno è dissonante. Mutamenti significativi all’orizzonte in campo professionale.

Un clima di armonia globale per voi grazie a Luna, Mercurio, Venere e Sole. Chi è nato nella terza decade però avrà un po’ di contrarietà da Plutone quindi dovrà gestire bene energie fisiche e mentali. Piglio grintoso in ambito lavorativo se nati nella seconda decade.

Se nati nella terza decade Venere renderà alcuni vostri desideri reali. Nettuno fa si che alcuni sogni si realizzino, specie quelli che riguardano la palestra. Urano semina un po’ di incertezza nelle coppie ma Plutone rinvigorisce quelle della terza decade. Mercurio favorisce i lavoratori della terza decade.

Marte e Mercurio vi danno animo aperto e socievole con Giove, Venere e sempre Marte che vi danno pure l’occasione di fare felice la vostra dolce metà. Questo nonostante Mercurio in angolo contrario per i nati nella terza decade. Se festeggiate gli anni a dicembre un impegno di grossa portata cambierà la vostra prospettiva professionale.

Momento quasi trionfale se nati nella terza decade con Plutone e Urano in splendido affetto, anche se Marte prova a ostacolarvi un pochino e vi invita a dedicare più tempo alla vostra dolce metà se nati dal 9 al 14 gennaio. Urano è positivo a lavoro se festeggiate gli anni nella seconda decade.

Marte è l’artefice della vostra bilancia e Giove promette il sostegno dei vostri cari. Inoltre Marte vi favorisce anche in amore se siete nati nella seconda e terza decade. Mentre se festeggiate a febbraio riceverete favori anche a livello lavorativo.

Nettuno crea un po’ di alti e bassi: non sono consigliati sport e attività fisiche se appartenete alla terza decade. Venere è dissonante e vi fa emergere sfoghi di possessività nei confronti del partner. Giove vi favorisce invece nella fusione con la vostra dolce metà. Sarà essenziale raccogliere le forze per affrontare nuove decisioni in carriera.