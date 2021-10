Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 21 ottobre

Marte, Plutone e Mercurio vi tengono sotto pressione se nati nella terza decade. Intesa coniugale ed erotica garantite grazie a Urano, mentre i single nati tra il 15 e il 19 aprile si apriranno a notevoli flirt grazie a Giove. Saturno è il vero regista del vostro successo a lavoro se nati nella prima decade.

Una configurazione zodiacale propizia oggi per voi. Clima di allegria in famiglia e in amore sarà l’eros la parte dominante grazie al seduttivo Plutone. Grandi meriti a lavoro grazie a Nettuno per i nati nella terza decade.

Sole vi promette successi mondani e Mercurio vi mostra chiaramente che l’aria è cambiata. VI sentite in armonia con il vostro partner, mentre se siete single Urano vi dona nuove chance di incontri. Moderate le richieste con i capi in ambito lavorativo.

Momento di intensa attività se siete liberi professionisti. Urano promette grandi novità nella sfera sociale e nel fitness. Luna è positiva ma Plutone è negativo in amore, quindi potreste non sentirvi apprezzati come vorreste. Exploit erotici però per i nati a giugno, mentre Mercurio favorevole in ufficio vi guiderà nella cooperazione con i colleghi.

Saturno vi pone di fronte a qualche piccola malinconia passeggera se nati dal 29 luglio al 5 agosto ma Mercurio vi donerà comunque grande socievolezza. Oggi non vi sentirete totalmente soddisfatti sotto l’aspetto sentimentale mentre a lavoro Sole vi farà dare grandi approvazioni dai vostri capi.

Alti e bassi nel tono e nell’umore ma la vostra giornata non ne sarà turbata. I nati nella seconda decade con Venere negativa devono fare attenzione a non raccogliere le provocazioni altrui. Luna vi consentirà oggi di smentire la fama di persone aride nei sentimenti ma Nettuno è ostile a lavoro se nati a settembre.

Mercurio, Venere e il Sole vi rendono determinati e attivi in ambito familiare e in termini generali. I nati nella seconda decade mostreranno grande energia, Venere invece in amore vi farà esplorare il vostro naturale desiderio di affettività. Marte vi farà grande sicurezza nei vostri mezzi a lavoro.

Plutone è positivo ma non pensate solo a voi stessi, date attenzioni anche alla famiglia. Se nati dal 9 al 14 novembre provate qualche disciplina orientale come yoga o shiatsu. Vi abbandonate alla forza delle emozioni e dell’eros se nati dal 16 al 21 novembre mentre lavorativamente parlando Nettuno è in ottimo aspetto se nati a novembre.

Marte è scoppiettante e vi riscalda cuore e muscoli se nati nella terza decade. Vi lasciate incantare da una nuova situazione sentimentale in cui state rilassando i sensi e Mercurio sorriderà a i nati in novembre in tal senso. Nettuno però è contrario in ufficio quindi occhio alle vicende economiche.

Luna, Venere, Urano, Giove, Nettuno, Plutone e Saturno sono tutti favorevoli. A contrastarvi ci sono Sole, Marte e Mercurio. Urano vi dispone a lunghe passeggiate per ritemprare il fisico, mentre Nettuno vi farà diventare innamorati cronici! Plutone infine vi farà osare un po’ di più in ambito professionale.

Urano vi pungola con stimoli esaltanti. Marte vi favorisce se festeggiate gli anni nella terza decade e Nettuno – sempre per la stessa decade – vi rende comunicanti, espansivi e sensuali in amore. Saturno inoltre vi fa mediatori intelligenti in ufficio.

Luna vi rende percettivi e lungimiranti ma pure sensibili ed empatici, sia nella sfera familiare che in quella economica. Il vostro romanticismo può farsi sentire con una certa intensità oggi con Luna e Nettuno che favoriranno atmosfere liriche. Plutone e Giove favoriscono invece chi è più passionale. Se nati a marzo Luna, Nettuno e Plutone vi aiuteranno a lavoro.