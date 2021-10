Ken di Barbie diventa sirenetto: il modello inclusivo dalla pinna rosa

Il The King Ocean Ken Merman Doll è per ora in edizione limitata e solo su prenotazione. È il risultato di una votazione dei fan della bambola più famosa del mondo, che hanno scelto fra 4 prototipi presentati dal designer Angel Kent: "Amo la vecchia regalità e il mito, e per me sembra un tritone 'storico', come se provenisse dal mondo antico”

L’anno scorso l’azienda ha lanciato, per la collezione Barbie Signature, il secondo Doll Design Showdow n: agli utenti è stato chiesto di votare fra 4 prototipi del designer Angel Kent, a tema Under the Sea. Fra le scelte c’era anche quella della prima bambola maschile con sembianze da sirena, che ha vinto. Il The King Ocean Ken Merman Doll ha lunghi capelli castani raccolti con dei fermagli, un’armatura dorata e una coda da sirena rosa e iridescente.

Il designer: “Non pensavo che sarebbe stato lui a vincere”

"Devo essere onesto e dire che non pensavo che sarebbe stato lui a vincere - ha detto Angel Kent - È stata una grande sorpresa per me e il team, ma con il senno di poi ha senso! È il primo Signature Merman di sempre". "Amo la vecchia regalità e il mito, e per me sembra un tritone 'storico' - ha aggiunto il designer - come se provenisse dal mondo antico. Se posso dirlo io stesso, penso che sia affascinante e unico, e il suo (nuovo!) viso scolpito è davvero mozzafiato. Adoro l'iridescenza della sua coda, il modo in cui abbiamo eseguito la sua pinna e le sculture sulla sua armatura".