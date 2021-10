Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 15 ottobre

Ottimo aspetto in questa giornata con nuove opportunità in ogni campo. Se appartenete alla terza decade sarete intelligenti mediatori in famiglia ma avrete anche Marte negativo in amore, quindi fate attenzione. Se siete liberi professionisti immetterete grande energia vitale nel lavoro, specie se nati nella prima decade.

Urano, Plutone e Nettuno si coalizzano per favorirvi. Giornata con discreta salute, dovrete però recuperare delle energie. Urano è favorevole e vi fa sintonizzare perfettamente sulla stessa lunghezza d’onda della persona che vi sta accanto. Giove vi aiuta in ufficio se siete della terza decade.

Luna produce effetti positivi così come Venere per il vostro fitness se nati dal 5 al 10 giugno. Potete vivere l’amore come in un film grazie a Luna, Marte e Sole molto positivi mentre a lavoro nessuno dubiterà più della vostra bravura!

Urano e Nettuno vi sostengono con forza e dinamismo, anche Luna non vi guarderà male. Plutone e Marte sono però contrari, in particolare Marte è un po’ severo nella fase sentimentale se nati dall’11 al 17 luglio. Nettuno invece è molto positivo a lavoro ma non fate spese folli se nati a giugno.

Sarete spiritosi e allegri oggi ma anche concreti grazie a Sole. Sempre Sole insieme a Marte favorirà in amore i nati in prima e terza decade mentre Urano è dissonante per i nati a luglio in ambito lavorativo e li invita a essere più diplomatici.

Clima di generale allegria grazie a Mercurio. Marte vi protegge e anche Plutone è molto amico dal punto di vista amoroso, così come si trova in angolo molto positivo lavorativamente parlando. Questo specialmente per i nati dal 14 al 18 settembre.

Il vento sta cambiando favorevolmente grazie a Venere che vi indica la strada. I nati dal 27 settembre al 4 ottobre avranno Luna benefica in amore e per alcuni sarà attesa persino la cicogna! Chi nasce dal 12 al 23 ottobre potrebbe arrivare al matrimonio. Mercurio vi dà modi garbati ma anche razionalità in ufficio.

Mercurio e Plutone favoriscono i nati di seconda e terza decade dando facile comunicazione con il mondo esterno oltre che dialogo aperto su ogni tema. Se siete nati dal 13 al 17 novembre sentite un po’ il desiderio di un amore più “mentale” grazie a Nettuno. Oggi aiuterete in ufficio un collega in difficoltà e riceverete in cambio riconoscenza e amicizia.

Una giornata molto positiva per voi grazie agli alleati Giove e Mercurio. Siete anche più amabili del solito vista la Luna positiva specie se nati nella terza decade, con anche Marte molto fortunato. Pure Saturno si trova in aspetto molto positivo e migliorerà i rapporti con i colleghi.

Urano benefico sotto tutti i punti di vista ovvierà alla dissonanza di Marte, Sole e Mercurio. Momento coinvolgente per i sentimenti grazie a Venere per i nati dal 30 dicembre al 4 gennaio. Giove vi promette una gestione impareggiabile delle risorse economiche se nati nella terza decade.

Urano vi contrasta e vi dice di non chiedere tropo alla buona sorte. Sole, Mercurio e Marte sono invece positivi e Venere vi invita a fare più esercizio fisico se nati dal 29 gennaio al 5 febbraio. Momento sì in amore specie se siete ancora single grazie a Luna. Saturno e Nettuno sono le vostre stelle fidate a lavoro.

Luna e Giove aumentano spensieratezza e voglia di vivere. Urano è benevolo in amore e vi darà corpose soddisfazioni lavorative, gli astri in generale hanno in serbo per voi ottimi progetti con la vostra dolce metà. Nettuno vi aiuta a lavoro se nati nella terza decade.