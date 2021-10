Libri, uscita mondiale per “Il maialino di Natale” di J.K. Rowling

Dopo la saga in sette volumi di Harry Potter, l'autrice scozzese torna con una storia commovente e appassionante sull'amore di un bambino per il suo giocattolo preferito, un maialino di peluche, e su cosa è pronto a fare per ritrovarlo

L'amore profondo, sincero e incondizionato, che lega un bambino al suo giocattolo preferito, un maialino di peluche, è al centro del nuovo libro di J.K. Rowling. Dopo la saga in sette volumi di Harry Potter, l'autrice scozzese dedica questa nuova storia intitolata "Il maialino di Natale" ai lettori dagli 8 anni in su. In uscita oggi in contemporanea mondiale con le illustrazioni dell'artista pluripremiato Jim Field, il libro sarà disponibile anche versione ebook e audiolibro su Audible. Pubblicato in Italia da Salani, sarà tradotto in altre venti lingue nel mondo.