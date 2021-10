Renaissance Awards, tra i premi si svela il Calendario Lavazza 2022

A Firenze l’evento che assegna riconoscimenti al lavoro dei giovani leader internazionali sulla sostenibilità. Nell’ambito dell’iniziativa anche la presentazione di “I can change the world” affidato al tre volte Premio Oscar Emmanuel Lubezki che, per l’azienda di caffè, nelle foto dei 12 mesi del prossimo anno ritrae sei “artivisti”, donne e uomini impegnati in campo sociale e ambientale attraverso forme artistiche diverse

Il Rinascimento moderno non può che partire da Firenze. Il Rinascimento moderno non può che iniziare dai giovani. Il Rinascimento moderno non può che essere avviato dal rispetto per l’ambiente e per le persone. Ed è con questi tre capisaldi che la città toscana si appresta ad ospitare The Renaissance Awards, primo premio al mondo dedicato al lavoro dei giovani leader internazionali sulla sostenibilità. L’evento di Firenze, voluto dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, in vista della COP26, in collaborazione con Eco-Age, si terrà a Palazzo Vecchio la sera dell’11 ottobre.

The Renaissance Awards, la cerimonia di premiazione

L’iniziativa, così come fu per il Rinascimento, si prefigge l’obiettivo di diffondersi nel mondo, rivolgendosi ai giovani che lottano per un mondo che sia socialmente giusto, economicamente inclusivo, rispettoso dell’ambiente e tecnologicamente equilibrato.I premi saranno consegnati attraverso momenti di forte impatto tecnologico. Contemporaneamente Instagram presenterà in anteprima il suo Virtual Green Carpet dove artisti e influencer di tutto il mondo invieranno messaggi per sostenere i giovani leader e aiutarli in questo modo a diffondere il loro messaggio. Durante la cerimonia, Instagram ospiterà il suo Virtual Green Carpet dove artisti e influencer globali invieranno messaggi per sostenere i giovani leader e aiutarli in questo modo a diffondere il loro messaggio.

Il calendario Lavazza 2022 presentato durante The Renaissance Awards



Rinascere significa anche cambiare il mondo (in meglio). Ed è l’obiettivo che si prefigge anche “I can change the world”, il titolo del Calendario Lavazza 2022, ideato e realizzato sotto la direzione creativa dell’agenzia Armando Testa, che attraverso i ritratti del tre volte Premio Oscar Emmanuel Lubezki, conosciuto come Chivo, uno dei più grandi direttori della fotografia della storia del cinema, racconta le storie di 6 “artivisti” ovvero personaggi, due uomini e quattro donne, impegnati in campo sociale e ambientale tramite forme artistiche diverse. Il Gruppo Lavazza, partner di The Renaissance Awards, presenterà ufficialmente alla stampa il Calendario 2022 durante la serata a Palazzo Vecchio.



I protagonisti del calendario Lavazza



Nel lavoro del maestro Lubezki, l’uomo resta al centro del progetto, in continuità con il concetto coniato da Lavazza "The New Humanity”. Fondamentale, in questo senso, è la capacità dell’uomo di identificarsi completamente nei valori in cui crede, rendendoli un tutt’uno con la propria vita. Ed è sposando questi ideali che sono stati scelti i protagonisti per il Calendario 2022, quattro donne e due uomini. Il musicista Ben Harper impegnato contro le disuguaglianze sociali e nella sensibilizzazione verso gli effetti della crisi climatica; Saype, pioniere della land art sostenibile con le sue monumentali opere per la salvaguardia del pianeta e la coesione sociale; la rapper rifugiata afgana Sonita Alizada attiva nella denuncia dei matrimoni forzati e delle spose bambine; la designer di gioielli Shilpa Yarlagadda che promuove e supporta l’empowerment femminile; la biologa marina Cristina Mittermeier con la sua fotografia che documenta l’avanzare della distruzione degli oceani; la street dancer Shamell Bell che si batte contro razzismo, sessismo e omofobia.



La scelta di Emmanuel Lubezki



Nei suoi 30 anni di calendario, Lavazza ha coinvolto alcuni dei migliori fotografi del mondo, da David LaChapelle a Steve McCurry, ma per “I can change the world” ha deciso di guardare al mondo del cinema, coinvolgendo Emmanuel Lubezki, messicano, classe 1964, conosciuto nel mondo dello spettacolo come Chivo, il primo direttore della fotografia a vincere per tre volte di seguito l’Oscar della categoria (2014 Gravity, 2015 Birdman 2016 Revenant). Lubezki è stato scelto non solo per il suo riconosciuto talento, ma per dare uno sguardo diverso, più ampio e più profondo verso quelli che sono i sentimenti dei protagonisti, secondo un approccio più vicino all’arte cinematografica rispetto alla fotografia. Con la sua grande capacità di ascolto, Chivo riesce a conoscere in profondità le persone, facendone emergere le sfaccettature dell’anima e della loro espressione artistica. Attraverso la lente del maestro Lubezki i ritratti del Calendario Lavazza 2022 ricordano la forza della natura che stiamo mettendo in pericolo e mostrano i valori e la forza di volontà degli “artivisti” immortalati.



Francesca Lavazza: “Celebriamo chi col talento cambia il mondo in meglio”



Lavazza si fa portavoce, ma anche protagonista, di un cambiamento culturale: la nuova cultura della sostenibilità, che non solo viene raccontata attraverso il calendario, ma viene declinata quotidianamente attraverso le azioni in quello che può essere un nuovo risveglio alla sostenibilità sociale e ambientale, poste al centro di un’imprenditorialità sostenibile, come indica il purpose del Gruppo “Awakening a better world every morning”. “Con il Calendario 2022 vogliamo celebrare le storie di chi, con eccezionale talento artistico, dedica ogni giorno della sua vita a mettere in pratica ciò in cui crede per rendere il mondo un posto migliore, e di chi, inoltre, può restituirci uno sguardo aperto e incontaminato capace di liberarci da ogni costrizione che può frenarci nell’azione di unirci tutti per il bene comune nostro e del pianeta. Vogliamo trasmettere un messaggio di fiducia nella possibilità di cambiare noi stessi e, tutti insieme, di cambiare il mondo”, afferma Francesca Lavazza, membro del Board del Gruppo Lavazza.