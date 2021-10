Oroscopo del giorno, le previsioni dell’8 ottobre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 8 ottobre.

Giove vi favorisce e rende solari, generosi e sinceri ma dandovi pure fermezza di polso. Plutone però è un po’ contrario se nati dal 13 al 16 aprile. Urano vi invita al calore umano nelle relazioni mentre se siete liberi professionisti programmate l’agenda lavorativa con entusiasmo.

Periodo molto favorevole con Plutone e Urano che riscaldano il focolare domestico e Nettuno che vi aiuta in ambito familiare se nati nella terza decade. Sempre Plutone favorisce i nati nella terza decade per avere più relax fisico. Se nati invece tra il 9 e il 12 maggio dovrete manifestare maggiormente la vostra capacità affettiva verso il partner. Girandola di progetti lavorativi per i liberi professionisti.

Cielo che si schiarisce con Luna e Sole che tornano a sorridervi, anche se Nettuno è ancora contrario. Sarete sensibili e attenti nei confronti della vostra dolce metà se nati dal 4 al 9 giugno, con Marte che vi darà anche carica erotica. Se abbracciate la libera professione necessitate di uno stacco dal lavoro.

Luna vi darà sensibilità e intuito e Nettuno favorirà l’armonia familiare nei nati della terza decade. Dopo una giornata di ieri sentimentalmente un po’ faticosa oggi le cose si metteranno a posto. Urano, Toro e Venere sono dalla vostra parte a lavoro, così come Nettuno.

Sole e Venere vi fanno essere brillanti se nati nella terza decade. Urano è dissonante in amore e non aiuta molto oggi ma porgete attenzione ai problemi del partner. Marte transita in ottimo aspetto lavorativo per i nati dal 6 al 15 agosto.

Urano e Plutone vi sostengono ma anche Sole, Marte e Mercurio vi guardano di buon occhio. Luna vi aiuta inoltre a organizzare viaggi a contatto con la natura. I nati nella terza decade potrebbero ottenere benefici amatori da Plutone, mentre Luna spiana i passi dei giovanissimi nati nella prima decade. Risparmiate qualcosa di ciò che guadagnate lavorando duramente.

Cielo luminoso con Venere che vi dona grande equilibrio intimo e benessere, soprattutto se nati a settembre. Lanciatevi in karaoke, balli, danze e attività simili. Il vostro temperamento conciliante aiuta a superare un momento particolare con la vostra dolce metà. Ottimi primi approcci erotici per i giovanissimi. Mercurio vi dà l’opportunità di lavorare bene se nati dal 27 al 30 settembre.

Urano vi guarda con una certa diffidenza ma Plutone, Venere, Nettuno e Luna sono tutti dalla vostra parte. Mercurio vi fa un po’ esagerare a livello fisico quindi prendete un po’ di pausa! Siete un puzzle di pulsioni sentimentali ed erotiche che Luna vi aiuterà a instradare. Rispondete con ironia e sorriso ai capi che a lavoro vi strapazzano un po’.

Mercurio, Sole, e Marte vi sono amici dandovi spensieratezza se nati nella seconda decade. Provate qualche arte marziale come attività fisica se nati nella terza decade. Grande coesione con il partner grazie a Marte e Venere. Sole vi renderà soddisfatti del vostro lavoro.

Plutone vi rende creativi se nati dal 14 al 18 gennaio. Marte è contrario quindi non fate passi più lunghi della gamba, anche se in amore godete comunque del sostegno di Giove e Venere per tutte le tre decadi. Siete un segno parsimonioso ma oggi vi concederete un po’ di shopping.

Acquario

Venere, Sole e Marte sono in felice aspetto specie per i nati della seconda decade. Marte è il pianeta dell’eros e vi darà quindi modo di preferire l’attività sessuale al resto. Chi nasce nella terza decade assaggerà le qualità lavorative di un nuovo capo.

Urano è in posizione felice per i nati della seconda decade e vi aiuterà ad affrontare tutto senza paura. Siete un po’ stanchi se fate parte della terza decade ma Nettuno vi farà rilassare un po’. Livello di desiderio ed eros molto alto grazie a Luna. Attenzione però a non esagerare con le spese eccessive se appartenete alla terza decade: Giove è positivo ma vi potrebbe impedire di essere oculati.