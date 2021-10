Oroscopo del 4 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Saturno vi darà grande gioia di vivere se nati a marzo. I vostri sentimenti saranno sempre volti a dimostrare qualcosa alla dolce metà, anche se Marte è contrario. Giove favorisce però i nati nella terza decade per creare occasioni propizie e un ottimo Urano aiuterà quelli della seconda decade. Saturno è molto positivo lavorativamente parlando.

Luna, Urano e Plutone sono tutti dalla vostra parte anche se Saturno e Venere sono un po’ dissonanti in amore. Sapete amare con tenacia e pazienza, quindi tutto rientrerà. Nettuno favorirà i mutamenti ma Giove affaticherà un po’ le coppie di nati tra il 13 e il 17 maggio. Non chiedete troppo alla sorte in questo momento per ciò che riguarda il lavoro.

Giornata tutto sommato positiva, soprattutto in amore con grandi emozioni e apertura mentale. I nati della terza decade riceveranno qualche occasione di disturbo ma niente di serio. Atmosfera di leggerezza invece per chi è nato dal 12 al 19 giugno. Un po’ demotivati oggi in ufficio ma non demordete.

Previsione astrale molto variegata oggi, specie in amore. Ci saranno momenti semplici e altri più difficili, con Luna che a prescindere vi farà fare i conti con tante emozioni. Un intuito prodigioso vi aiuta a evitare un impegno gravoso in ufficio.

Luna e Sole sono vostri alleati mentre Venere vi rende piuttosto irrequieti. In amore però c’è un fuoco che arde alto e che non si spegne. Ci saranno dei piccoli mutamenti se nati dal 17 al 22 agosto per via di Venere negativa. Tenete a bada l’impulsività oggi in ufficio.

Venere e Marte sono vostri alleati se nati nella terza decade. Arco ampio e luminoso per l’amore di coppia oggi, solo chi nasce nella terza decade potrà subire qualche lieve incrinatura per via di Nettuno contrario ma Plutone metterà le cose a posto. I nati dal 12 al 19 settembre si muoveranno come veri treni a lavoro.

Situazione mediamente positiva con Sole, Mercurio e Marte felici nel vostro segno. Amore come elemento indispensabile per il vostro Io, anche se a volte avrete un approccio un po’ rigido se appartenete al gentil sesso. I nati tra il 15 e il 17 ottobre sono sottoposti a dure prove da parte di Plutone, con qualche fase di stanchezza. Venere è favorevole per le questioni lavorative.

Saturno, Giove e Urano vi tengono il broncio se nati nella prima e terza decade. Più attratti dall’eros che dai sentimenti, oggi faticherete a porre un approccio razionale in ambito amoroso. Mercurio e Nettuno però vi favoriranno nei tentativi romantici che comunque produrrete. Una discussione con un collega vi servirà a comprendere i nuovi equilibri lavorativi se nati a ottobre.

Un cielo che si presenta positivo grazie a Sole. Sarete un po’ volubili in amore se nati dal 16 al 20 dicembre per via di Venere. Nettuno inoltre forma un quadrato negativo se nati dal 9 al 13 dicembre. Vivrete una dimensione professionale però molto sorridente oggi.

Sole, Mercurio e Marte sono tutti contrari e potranno portare beghe in famiglia. Tuttavia, in amore ci sarà più equilibrio con Marte e Mercurio negativi ma anche Plutone e Venere positivi. Siete infaticabili a lavoro: non date retta a chiacchiere di poco peso sul vostro conto.

Sole è il faro che rischiara il vostro giorno. In amore sarete versatili, eccentrici e anche trasgressivi, specie se siete nati a ottobre. Marte è benevolo e vi aiuterà nell’ottenere risultati di un certo peso in ufficio.

Aspetti che da neutri stanno diventando positivi, con un’ottima forma fisica per voi oggi. Chi è nato a marzo si prepari a sconvolgimenti positivi nella vita sentimentale, mentre Plutone sarà molto felice per voi in ufficio dandovi grinta ed energia se nati a marzo.