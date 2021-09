Festival delle Idee, al via la terza edizione

Dopo le oltre 3mila presenze del 2020, il Festival conferma la sua vocazione al confronto e al dialogo, moltiplica sguardi e visioni alla ricerca di un futuro possibile. Quest’anno, ancor più nel segno ormai inderogabile dell’innovazione e della stenibilità, con la parola quale forma di divulgazione per eccellenza, in tutte le sue declinazioni. La terza edizione del Festival delle idee dal 30 settembre al 23 ottobre sul tema Chi siamo, chi saremo, con un accento sul concetto di sostenibilità in linea con gli indirizzi strategici della Regione del Veneto. Un Festival che varca i confini della popolarità e che si afferma in città e nel territorio come idea culturale di riferimento: quasi tutti gli eventi sono sold-out. Considerate le numerose richieste, sono state aperte le liste d’attesa (sono già chiuse per quota massima raggiunta quelle per Simone Cristicchi, Umberto Galimberti, Stefano Mancuso). Il “Festival delle idee”, inserito tra i Grandi Eventi della Regione del Veneto, è patrocinato dalla Regione e dal Comune di Venezia e rientra nel palinsesto delle celebrazioni per i 1600 anni della fondazione di Venezia; è ideato da Marilisa Capuano per Associazione Futuro delle Idee. Discutere e coinvolgere nella convinzione che è sul fronte di una comunicazione che nel rigore sappia aprirsi a tutti si giochi tanta parte della sfida del cambiamento. La parola passa alle donne e degli uomini che si riconosco nell’ideale di condivisione e di sfida al futuro che guida il Festival delle Idee.

Gli ospiti del terzo Festival delle Idee



Tanti ospiti, scrittori e filosofi, psicoanalisti, astronauti, artisti e scienziati, divulgatori. Ognuno a portare il suo punto di vista e a metterlo in discussione. Apre il Festival un incontro con il cantautore e scrittore Simone Cristicchi in dialogo con lo scrittore Guido Barlozzetti sul progetto HappyNext (30 settembre – Polo M9), chiude il 22 e 23 ottobre al Teatro Malibran di Venezia la cantante Alice nel ricordo di Franco Battiato. In mezzo, lo scrittore e filologo Igor Sibaldi e la ricerca di un’autenticità oltre i limiti della modernità (doppio appuntamento, 1 ottobre – Polo M9); il cantautore Giovanni Caccamo, Parola, un concerto acustico (1 ottobre – Polo M9); il tecnologo Alec Ross per visitare i mondi che ci attendono (1 ottobre – Polo M9); la performer Arianna Porcelli Safonov sulla sostenibilità intellettuale (2 ottobre – Polo M9); la giornalista Tiziana Ferrario, la responsabilità dell’informazione, oltre i pregiudizi (2 ottobre – Polo M9); la psicologa Vera Slepoj (2 ottobre – Polo M9, evento in collaborazione con “Treviso Giallo”; 18 ottobre - Padiglione Rama Ospedale dell’Angelo di Mestre assieme all’ingegnere e divulgatore informatico Fabrizio Renzi); il fotografo Ferdinando Scianna, un viaggio con la fotografia per trovare un senso nel caos del mondo (2 ottobre – Polo M9); una “turista per caso” come la conduttrice televisiva Syusy Blady (3 ottobre – Polo M9); il divulgatore scientifico Mario Tozzi sulla cultura dell’ambiente (doppio appuntamento 3 ottobre – Polo M9); il botanico Stefano Mancuso e la comunicazione intelligente nel mondo vegetale (3 ottobre – Polo M9); l’attore e doppiatore Andrea Piovan con una lectio sulla voce e il corpo (3 ottobre – Polo M9); l’architetto e designer Mario Cucinella con l’ingegnere Gianni Plicchi (architettura, sostenibilità e etica 3 ottobre – Auditorium Padiglione Rama Ospedale dell’Angelo di Mestre); Paolo Nespoli, il mondo visto da un astronauta (7 ottobre – Teatro Toniolo e 8 ottobre - Auditorium Padiglione Rama Ospedale dell’Angelo); l’artista Omar Hassan e la frontiera dell’action painting/boxe (17 ottobre – Polo M9); la scrittrice Costanza Di Quattro e il confronto con la tradizione della famiglia e di un territorio (17 ottobre – Polo M9); il poeta Andrew Faber (16 ottobre – Teatro Toniolo); il manager dei campioni dello sport e comunicatore Andrea Vidotti (19 ottobre - Auditorium Padiglione Rama Ospedale dell’Angelo); l’attore Alessandro Haber (19 ottobre - Teatro La Fenice, Sale Apollinee); il filosofo Umberto Galimberti e l’evoluzione tra scienza, tecnologia e etica (doppio appuntamento, 20 ottobre – Teatro Toniolo).