Oroscopo del giorno, le previsioni del 27 settembre segno per segno

Una gioiosa Luna vi spalleggia per aprirvi a nuove conoscenze e aggiustando i rapporti familiari. Marte vi rema contro stimolandovi all’iniziativa se festeggiate gli anni in marzo. Sole e Mercurio sono contrari e vi invitano a essere più altruisti in amore, Luna è comunque positiva per i nati nella terza decade. Urano e Saturno, se appartenete alla prima decade, vi daranno posizioni di rilievo nella libera professione.

Nettuno è vostro amico e avrà il supporto prezioso di Plutone. Nettuno e Luna fanno di tutto per addolcire il vostro cuore e sarete contraccambiati qualora steste cercando l’amore. Luna vi aiuta in un progetto di lavoro se nati dal 27 aprile al 3 maggio.

Marte, Sole e Mercurio sono tutti dalla vostra parte e vi daranno ottime performance nell’attività fisica. Luna invece vi darà sensibilità e intuito se fate parte della terza decade. Mercurio, sempre ai nati della terza decade, darà inoltre efficienza a lavoro.

Una grande energia vitale arriva da Venere e Urano anche se in realtà sarà Nettuno a mostrarvi la strada verso i vostri veri obiettivi. Mercurio accende i vostri sensi se nati a luglio e mette allo scoperto il vostro erotismo. Sole, Marte e Mercurio sono però tutti dissonanti a livello lavorativo, quindi non forzate la mano.

Qualche contrarietà oggi ma Sole, Marte e Mercurio saranno i vostri paladini, specie se fate parte della prima decade. Venere vi porta in uno stato di privacy nel vostro amore, quindi sappiate accontentarvi di ciò che ora passa il convento. Mercurio mette in luce l’impegno appassionato che mettete nel lavoro.

Urano colora e rende amabile la vostra giornata con ottimismo e voglia di conoscere gente nuova, specie se siete nati dal 2 al 6 settembre. Una dissonanza può implicare delle conseguenze non positive sull’amore: sappiate ritagliare spazi per voi e per la vostra dolce metà. Plutone, se nati nella terza decade, non vi farà fallire in ufficio.

Una strepitosa Venere vi stimola a dare di più, così come anche Mercurio e Saturno vi favoriranno se nati dal 25 al 30 settembre. Impossibile restare indifferenti al fascino altrui: correte sicuri e rapidi verso la conquista! Incassate lavorativamente quanto avete realizzato se siete nati a ottobre.

Venere schiarisce l’orizzonte mentre Nettuno, Plutone e Marte lavorano per la vostra affermazione personale se nati a novembre. Non vedete l’ora di ritemprarvi un po’ se siete nati dal 25 al 30 ottobre. Plutone, se nati a novembre, vi garantisce una vita amorosa particolarmente intensa. Saturno inoltre vi darà intuito nel rapporto con colleghi e superiori.

Nettuno vi intralcia un po’ il cammino se nati a dicembre ma di contro arrivano conferme sulle vostre energie, di cui però non dovete abusare. Marte regala veri e propri colpi di fulmine oggi specie se appartenete alla prima decade. Serietà, intelligenze e capacità di prodigarsi per gli altri vi verranno date da Mercurio a lavoro.

Venere e Saturno sono vostri alleati e infonderanno sicurezza in voi stessi. Giove sceglierà con cura i vostri alleati per la giornata e vi darà un’ottima forma fisica, anche se Marte e Mercurio sono ostili. Usate tutta la vostra capacità di comprensione per contrastare Sole contrario e Venere vi favorirà in sensibilità nelle relazioni. Plutone e Saturno vi promettono inoltre avanzamenti di carriera.

Alti e bassi ma il vostro umorismo di certo non sparirà, anche perché Sole e Mercurio vi daranno la grinta per superare questa giornata. Urano è ostile e vi darà poco svago ma starete comunque bene. Gli astri vi promettono un legame sentimentale serio e duratura ma voi impegnatevi per mantenerlo. Urano può creare problemi di comunicazione a lavoro per i nati nella seconda decade.

Urano e Plutone vi rendono ambiziosi e positivi, così come Venere promulga dolcezza e tenerezza. Nettuno vi farà organizzare una gita con il vostro partner e creerà complicità, specie se siete nati nella terza decade. Se lavorate e siete nati a marzo, Giove vi rende organizzati e dinamici più del solito.