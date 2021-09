Bonelli editore non parteciperà a nessun evento per tutto il 2021

Non ci sarà quindi né al Lucca Comics & Games né al Romics. Il motivo: la tutela della sicurezza di lettori e lavoratori. Conferamata per l'8 ottobre l'apertura della mostra Bonelli Story a Milano

Bonelli Editore ha deciso: non parteciperà ad alcun evento in presenza per tutto il 2021. La comunicazione arriva pochi giorni dopo quella simile pubblicata da Panini Comics. Le fiere autunnali, Lucca Comics & Games (29 novembre - 1° ottobre) e Romics (30 settembre - 3 ottobre), non avranno quindi uno stand dedicato ai personaggi Bonelli, come Tex e Dylan Dog.