Oroscopo del 17 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Marte vi favorisce se nati nella prima decade dandovi lucidità mentale. Saturno, Luna e Giove sono altrettanto favorevoli. Moti planetari che vi danno l’ok anche in amore, specie Luna e Giove che espandono felicemente le emozioni. Bella configurazione anche lavorativamente parlando se siete nati a marzo.

Plutone vi favorisce se nati a maggio. Sole si unisce alla positività e aiuta il progresso delle vostre finanze. Urano vi insegna inoltre a non mollare in amore, donandovi slancio razionale se nati dal 2 al 6 maggio. Malgrado alcuni impegni, Nettuno benevolo vi favorirà in ufficio se nati nella terza decade.

Luna, Saturno, Giove, Mercurio e Marte sono tutti pronti per stare con voi, specie se nati nella terza decade. Avventure romantiche molto intense per chi è nato dal 13 al 18 giugno anche grazie a Marte, Mercurio, Giove e Luna. Troverete molte idee stimolanti oggi a lavoro.

Urano vi sorregge anche se Mercurio e Marte sono dissonanti per i nati di prima e seconda decade. Malgrado la vostra fama, vivete la dimensione romantica in maniera fondamentale anche grazie allo stimolo di Plutone e Marte. Nettuno e Venere vi proteggono da sciocchezze e imprudenze. Urano è saggio e vi aiuterà a fidarvi dei capi in ufficio.

Una bella configurazione aumenta il vostro slancio vitale e vi dà anche un ottimo stato di salute grazie a Marte. Mercurio è positivo per chi è nato nella prima decade e vi darà la possibilità di impostare nuovi progetti seri con il vostro partner. Nuove opportunità si prospettano anche nella sfera professionale.

Venere, Urano, Sole e Marte vi stanno accanto da veri condottieri ma attenzione a Nettuno che può rendervi un po’ distratti. Urano e Plutone sono dalla vostra parte in amore se siete nati ad agosto e vi daranno successi erotici. Se invece siete nati dal 14 al 19 settembre non date peso alle futili chiacchiere dei colleghi.

Saturno è contrario così come Urano se siete nati a ottobre. Occhio alle finanze e alla forma fisica grazie a Sole. Le relazioni di lunga durata oggi potranno soffrire un po’ per via di Urano e Luna se nati a ottobre. In ufficio ci sarà da faticare ma troverete soluzioni intelligenti se nati nella terza decade.

Mercurio e Saturno vi proteggono così come Venere. Marte è in splendida posizione se nati nella prima decade e vi fa avvertire il calore della vostra dolce metà. Se festeggiate gli anni nella seconda decade Mercurio vi darà tante svolte professionali.

Plutone, Saturno, Sole vi sostengono con virilità e non manca nemmeno l’appoggio di Urano. Molto congeniale a voi l’esercizio fisico se nati nella terza decade. Urano e Plutone sono molto belli in amore se nati in seconda o terza decade e vi aprono a momenti decisamente passionali. Giornata molto produttiva e soddisfacente anche a lavoro se nati nella seconda decade: questo grazie a Saturno.

Sole è contrario se siete nati nella terza decade e può rendervi un po’ impazienti. Venere per fortuna vi proteggerà se nati dal 26 febbraio al 3 marzo. Urano e Plutone vi consigliano di non caricare troppo in palestra. Nettuno vi invita a curare con maggiore equilibrio i vostri sentimenti e Urano darà un tocco di romanticismo in più ai nati di febbraio. Avrete molto da fare e Urano vi regalerà una giornata fortunata.