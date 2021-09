Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 16 settembre

Mercurio vi crea un po’ di alti e bassi ma Giove vi protegge dalle negatività se nati dal 14 al 18 aprile. Anche Urano è propizio e vi darà concretezza vincente nelle vostre azioni. Una configurazione celeste positiva in amore mette in luce la vostra capacità di altruismo se fate parte della terza decade, con Luna che spiana i vostri passi. Marte vi affianca in ufficio e vi darà ottime novità lavorative.

Forma fisica eccellente grazie a Plutone per i nati della terza decade. I nati nella seconda decade sono invogliati invece a eccedere a livello gastronomico. Urano è armonico ma Venere è imbronciata in amore se siete parte della prima decade. Plutone vi fornirà in ogni caso grande carica erotica. Urano, Sole, Plutone e Nettuno vi favoriscono in ufficio se nati dal 24 aprile al 5 maggio e dal 9 al 14 maggio.

Marte e Mercurio vi sostengono se nati tra il 5 e il 14 giugno. Sole e Nettuno saranno però dissonanti. Se fate parte della terza decade i rapporti non andranno trascurati e bisognerà portare un po’ di pazienza per eventuali piccoli litigi. Se siete nati nella prima decade porterete dinamismo ma anche divertimento sul posto di lavoro.

Alti e bassi in tono e umore oggi per via dell’ostilità di Plutone, Marte e Mercurio. Luna è in ottima posizione celeste e vi consente di amare in maniera incondizionata se fate parte della prima decade. Anche Giove vi darà dedizione da offrire al partner. Grandi competenze da mostrare in ufficio.

Luna e Saturno vi favoriscono se siete nati dal 26 al 31 luglio. Marte e Mercurio vi danno inoltre un’atmosfera di svaghi e piaceri in amore. Se siete single, Marte favorirà le imprese erotiche. In ufficio sbrigate con rapidità tanti compiti se nati dal 10 al 15 agosto.

Sole e Urano sono benefici e vi rendono lucidi e spiritosi. Solo Nettuno vi rema un po’ contro e Mercurio vi dice di non esagerare con l’attività fisica. Venere è in ottimo aspetto in amore e darà tonalità romantiche alla vita di coppia. Mercurio è in ottima posizione e favorisce la comunicazione e il commercio in ambito lavorativo.

Luna è scintillante per i nati dal 5 al 9 ottobre. Marte, Giove, Saturno e Mercurio sono tutti favorevoli se nati in prima e terza decade, in particolare Marte vi aiuterà con l’esercizio in palestra. Saturno e Luna sono favorevoli in amore per i nati della prima decade, mentre Venere vi farà ricevere gli agognati introiti che aspettavate.

Venere, Plutone, Nettuno, Mercurio, Marte e Sole sono tutti positivi per il vostro segno, specie se siete nati dal 14 ottobre al 20 novembre. Solo Saturno, Giove e Urano vi contrasteranno un po’ nell’esercizio fisico. Stupite il vostro partner con inventiva e dolcezza, mentre se siete single Nettuno vi farà realizzare alcune conquiste. Venere e Sole sono in ottimo aspetto lavorativo per i nati in prima e terza decade.

Luna e Mercurio vi danno grande risolutezza e forza dinamica oggi. Marte è positivo e vi stimola a fare di più in palestra. Se nati dal 24 novembre al 3 dicembre Venere vi darà la sua benedizione in amore. I single vivranno inoltre sorprese inaspettate. Alcune incognite in ambito lavorativo, alle quali però troverete presto soluzione.

Urano vi dà una grande carica esplosiva se nati nella seconda decade. Sole è benefico in amore e vi darà la possibilità di rafforzare il rapporto di coppia. I single invece troveranno intesa sessuale con una persona conosciuta da poco se appartengono alla prima decade. Saturno mette in luce i vostri meriti in ufficio se nati dal 6 al 14 gennaio.

Nettuno e Saturno vi sono entrambi alleati mentre Venere e Urano saranno ostili ai nati di prima e seconda decade. Mercurio, di contro, vi guarda sorridente. Marte è in aspetto favorevole in amore se nati nella prima decade, mentre Saturno vi favorirà in ufficio.

Urano, Venere e Plutone vi favoriscono con grande intuito. Sole resta un po’ imbronciato a livello familiare ma niente che non possiate risolvere. Nettuno vi consiglia un po’ di attività in bici oggi. Sole è ostile anche in amore ma Venere e Urano metteranno le cose a posto se siete nati in prima e terza decade. Saturno vi farà adattare a qualche piccolo imprevisto lavorativo.