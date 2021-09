Oroscopo del 14 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Luna è positiva e vi rinvigorisce se siete nati nella terza decade. Riprendete un po’ di tono muscolare e lo scatto. In amore vi abbandonate all’abbraccio dei sentimenti se fate parte della terza decade anche grazie a Giove. Nettuno vi orienterà verso la giusta direzione lavorativa se nati nella terza decade.

Giove e Saturno sono a stimolarvi con fatica per arrivare al successo. In amore la parte erotica prevale su quella sentimentale grazie a Plutone specie per i nati della terza decade. Anche Marte darà un grande slancio passionale, pure ai single, mentre Nettuno favorirà i nati nella terza decade. In ufficio vi date da fare come al solito.

Riconoscimenti importanti e attestazioni di stima in famiglia. Mercurio e Giove accendono l’eros nei single se nati dal 14 al 19 giugno. Sole è un po’ dissonante e può creare incomprensione con il partner se nati dal 7 al 13 giugno. Mercurio vi farà giungere buone notizie sul vostro operato a lavoro.

Venere vi apre a una giornata in cui vi sentirete più sollevati, sia in campo familiare che in generale. Inoltre sempre Venere vi consentirà di viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda della vostra dolce metà. Urano è concreto e vi rende fattivi e decisi in ufficio se nati dal 2 al 7 luglio.

Urano vi favorisce se nati nella seconda decade così come anche Mercurio. Marte vi rende passionali e calorosi nel rapporto di coppia ma non esagerate con le smancerie. Saturno ostile può un po’ indispettirvi a lavoro ma a mettere le cose a posto ci pensare Luna positiva.

Cielo un po’ ingarbugliato con Nettuno ancora negativo. La vostra saggezza e il piglio vitale verranno però rinnovati da Marte. Nettuno vi espone a reazioni un po’ imprevedibili in amore mentre Plutone e Urano vi sorreggeranno in ogni circostanza. Cercate di trovare un po’ di relax post lavoro leggendo un buon libro.

Tenete d’occhio i rapporti familiari, ci sarà richiesta di presenza più assidua da parte vostra per via di Giove e Mercurio. Luna vi ostacola in amore ma Saturno vi favorisce se nati nella prima decade. Il vostro talento è quello di creare ponti tra le persone e grazie a Giove ci riuscirete benissimo in ufficio se nati dal 15 al 19 ottobre.

Sole è propizio se siete nati nella terza decade e vi darà agilità fisica e mentale. Plutone inoltre vi favorisce nell’alchimia di coppia se nati dal 14 al 17 novembre. Exploit sessuali per i single della terza decade. A lavoro siete infaticabili se nati a novembre.

Equilibrio, gioia e fiducia vi circondano grazie a Giove, Venere, Mercurio, Saturno e Plutone. Se siete ancora single una bella combinazione astrale potrà combinare degli incontri interessanti. Programmate anche una breve vacanza per staccare un po’ dal lavoro.

Sole corrobora le vostre ambizioni e vi dà spirito indomito se nati a gennaio. Fronteggerete con energia e pragmatismo un investimento che da tempo volevate fare e la vostra buona salute sarà garantita da Luna e Marte. Momento sì per gli affetti sinceri e le unioni stabili grazie a Urano e Marte, positivo per i single della terza decade. L’ambiente professionale sta subendo cambiamenti che andranno presto a vostro beneficio.

Il cielo si rischiara in questo momento e tutto andrà meglio dal punto di vista familiare e amicale. Se siete in cerca dell’anima gemella Mercurio vi farà trovare la persona giusta. Urano vi impone un po’ di dura disciplina in ufficio, specie se nati nella seconda decade.

Momento magico per voi, con Luna che vi dà una grande carica di sex appeal se fate parte della terza decade. Anche Saturno è favorevole se siete nati nella prima decade. Nettuno inoltre vi apre alla lettura di romanzi e saggi. Il vostro sentimento è genuino e appassionato se nati a marzo. Se siete single Urano vi fa temerari e avrete il coraggio di dichiararvi. Fase di miglioramenti e conferme anche in campo lavorativo.