Oroscopo dell’11 settembre scopri cosa ti riservano gli astri

Una comitiva di pianeti vi favorisce, soprattutto Saturno se festeggiate gli anni in prima e seconda decade. Sole vi invita a rinnovare un po’ il look. Salute buona ma cercate di non abusarne se appartenete alla terza decade. Giove combina momenti erotici irripetibili e per i single si annunciano tante rotazioni. Nettuno e Urano vi offrono le carte per diventare leader in ufficio.

Plutone stimola la vostra lucida visione della realtà, Luna e Venere sono contrari per i nati nella prima decade mentre Marte vi galvanizza se fate parte della terza decade. Nettuno vi regala capacità di comprendere profondamente la vostra dolce metà. Nettuno e Urano inoltre favoriscono gli istinti materni. Sempre Nettuno, stavolta con Plutone, vi dà slancio nella professione se fate parte della seconda decade.

Orizzonte positivo se siete parte della seconda decade. Nettuno e Sole però sono un po’ contrari se fate parte della terza. Se siete single ci saranno nuovi incontri tutti da scoprire con Giove che vi darà ciò di cui avete bisogno. Mercurio promette avanzamenti di carriera in ufficio se nati nella seconda decade.

Luna è positiva così come Venere, anche se Mercurio e Plutone sono negativi. Dalla vostra comunque avete anche Urano e Nettuno per prima e seconda decade. Che siate single o in coppia il vostro romanticismo può farsi sentire con intensità oggi, specialmente grazie a Nettuno e per i nati dal 12 a 14 luglio. Lievi contrarietà in ambito lavorativo se fate parte dell’ultima decade.

Sole vi favorisce se nati nella seconda decade e Mercurio vi rende molto razionali. Al tempo stesso, sperimenterete una grande sintonia emotiva con il vostro partner. Urano invece è contrario in ufficio per i nati dal 2 al 5 agosto.

Mercurio vi rende lucidi ma anche non privi di umorismo. Nettuno è contrario e quindi attenzione a non strapazzarvi con l’attività fisica. Lavoro e famiglia vi impegnano a tal punto da trascurare un po’ il rapporto di coppia. Nettuno è contrario anche in ufficio se nati dal 9 al 14 settembre.

Giorno eccellente con Venere e Mercurio alleati. Anche il Sole si coalizza per darvi ottimismo. Momento felice se siete single sempre grazie a Sole e se nati dal 7 al 12 ottobre. Plutone è contrario per i nati nella terza decade. In ufficio Saturno è benefico e promettente specie se siete di ottobre.

Venere, Nettuno e Luna sono i talenti a cui potrete fare riferimento, così come il Sole. Viceversa, Giove, Saturno e Urano non vi vogliono molto bene oggi. Luna vi propone nuovi e fortunati incontri se siete single. Plutone, Luna e Nettuno sono fortunatissimi in generale sentimentalmente parlando. Non esagerate con le pretese di avanzamenti in carriera specie se nati a ottobre.

Un esuberante Giove vi favorirà, al contrario di Nettuno in angolo disarmonico se appartenete alla seconda decade. Saturno vi fa ritrovare un po’ di armonia con la persona amata e i single avranno grandi successi se nati in prima e terza decade. Ugualmente i pianeti, per le stesse decadi, favoriranno i lavoratori di questo segno.

Luna, Venere, Sole e Marte sono tutti in ottimo aspetto e vi daranno salute, capacità intellettuale e benessere. Anche Saturno è benefico per la freschezza di mente. Plutone vi darà inoltre grande esuberanza sessuale se siete nati nella terza decade. A lavoro Saturno vi favorisce dandovi consistenti successi.

Giornata un po’ faticosa con Urano contrario ma per fortuna Giove ci mette una pezza. Mercurio vi apre il cuore rendendovi appassionati alla vostra dolce metà e Plutone insieme a Nettuno faranno il resto. Nettuno e Saturno inoltre mettono in evidenza la vostra predisposizione alla fatica se nati in prima o terza decade.

Giornata fortunata con Nettuno, Luna e Venere positivi. Tutto sarà facilitato ma rischierete di annoiarvi! Nettuno è molto favorevole ai nati nella seconda decade. Giove, Plutone e Urano vi danno la possibilità di piacere intellettualmente e tanto sex-appeal. A lavoro il volume d’affari s’incrementerà, specie se siete liberi professionisti.