Oroscopo del giorno, le previsioni del 9 settembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 9 settembre.

Luna, Mercurio, Venere e Plutone non sono troppo benefici per il vostro segno ma rinforzeranno comunque la vostra grinta mentale e la forza fisica, oltre che l’energia sessuale. Luna e Plutone aumenteranno le vostre ambizioni se siete parte della terza decade. Saturno e Giove vi daranno prodezze erotiche se nati nella prima e terza decade. Giove è molto positivo e vi inviterà a mettervi in presa diretta con le esigenze del partner se siete parte della terza decade. Saturno vi apre inoltre nuove strade lavorative.

Giove è negativo mentre Nettuno, Plutone, Sole e Marte sono tutti in ottima posizione dandovi sensibilità e oculatezza nelle scelte. Sole è altrettanto benefico e propone soddisfazioni tramite la cultura. Plutone e Nettuno sono positivi in amore e vi daranno grande espressione sessuale se appartenete a seconda e terza decade. Sole è infaticabile e vi rendere perfezionisti a lavoro.

Venere positiva vi aiuta a risolvere alcuni contrasti creati da Nettuno se fate parte della terza decade. L’amore vive momenti di tenero e appassionante incanto se fate parte della prima decade. Le coppie di lungo corso nate nella seconda decade avranno Luna e Venere dalla loro. Affabilità e gentilezza non vi faranno difetto in ufficio.

Luna è a voi ostile e può generare alti e bassi nell’umore mentre Nettuno fa le mosse giuste se nati nella terza decade. Provate corsa e jogging come sport mentre in amore Urano è foriero di una giornata positiva, bella e stimolante. Plutone è contrario però per i nati della terza decade. Nettuno e Urano vi favoriscono a lavoro se siete nati dal 24 al 28 giugno e dal 10 al 13 luglio.

Luna, Venere, Marte e Mercurio sono tuti dalla vostra parte sia in campo familiare che amicale. Mercurio però vuol limitare alcuni sogni se siete parte della prima decade. Luna vi congiunge alla persona che avete davanti in ogni maniera. Se siete single giorno propizio questo per nuovi incontri. Venere, Sole, Marte e Mercurio vi aprono a grandi successi lavorativi se fate parte della terza decade.

Sole, Marte, Plutone sono tutti vostri alleati se fate parte della seconda e della terza decade. Desiderio erotico notevole generato da Mercurio e Marte ma anche da Plutone, Sole, Luna, Nettuno e Venere, specie se siete maschi della seconda decade. Pazienti e tenaci, farete la parte dei fuoriclasse a lavoro.

Cielo ottimale con Luna e Venere che vi favoriscono se fate parte della prima decade. Fate però attenzione alla linea perché Plutone negativo potrebbe farvi avvicinare un po’ troppo al cibo se nati dal 15 al 18 ottobre. Aprite il vostro cuore a chi vi vuole veramente bene grazie a Venere. Sarete volenterosi e pimpanti a lavoro grazie a Luna se siete nati nella prima decade.

Plutone vi dà intuizioni quasi magiche in ogni campo e Mercurio spingerà sulla necessità di creare una più forte sintonia familiare se siete nati nella seconda e terza decade. Notti bollenti per i single mentre le coppie stabili vivono un momento di profonda connessione. Proteggi ambiziosi vi caricano di energia in ufficio e Nettuno sarà dalla vostra parte se nati nella terza decade.

Venere e Luna ma pure Giove illuminano il vostro look e vi rendono forse un po’ troppo narcisistici in campo familiare e sociale. Plutone vi darà un’immagine ancora migliore se nati dal 16 al 18 dicembre. Venere vi rende affascinanti e irresistibili se siete single, specie se nati dal 2 al 7 dicembre. Giove e Mercurio sono entrambi favorevoli se appartenete a prima e seconda decade. Giove vi premia a lavoro con inaspettate gratificazioni di tipo economico.

Mercurio, Luna, Venere sono negativi ma il Sole vi viene in soccorso in serata con intelligenza e prontezza di riflessi. Plutone e Sole daranno gioiosa partecipazione emotiva alla vita di coppia mentre Urano vi sprona a fare meglio in ufficio se nati nella seconda decade.

Luna vi dona la possibilità di stare bene in sella anche se Urano è contrario. Senso dell’umorismo irresistibile per conquistare la vostra dolce metà oggi. Pazientate un po’ invece in ufficio se siete parte di prima e seconda decade: a breve uscirete dallo stallo.

Giove e Nettuno vi sostengono se appartenete alla terza decade. Marte è ostile e può ricordarvi che non siete Superman, a volte dovrete lasciar andare certe ambizioni. Intelligenza, forza dell’umorismo e tatto saranno le vostre qualità principali oggi donate da Plutone. Urano colora con ardore erotico il vostro rapporto di coppia mentre in ufficio Saturno e Nettuno aprono nuove strade professionali.