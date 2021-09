Oroscopo del giorno, le previsioni del 6 settembre segno per segno

Giove e Saturno sono positivi per i nati dal 10 al 17 aprile. Plutone smorza un po’ il vostro atteggiamento scanzonato ma vi fa recuperare un po’ di stima. Giove aggiunge fascino alla vostra figura e Saturno vi aiuta a cercare qualcuno se siete alla ricerca dell’anima gemella, specie se siete nati in prima e terza decade. I colleghi vi daranno grande affidabilità e fiducia se nati tra il 10 e il 15 aprile.

Urano, Sole, Marte, Nettuno e Plutone sono tutti dalla vostra parte se appartenete ai nati della seconda e terza decade. Urano è molto felice, in particolare, transita molto bene nel vostro segno. Plutone e Marte vivono in armonia con la vostra dolce metà. Lavorativamente non vi ferma nessuno se siete nati nella terza decade.

Una bella configurazione astrale in questo settembre, in famiglia parteciperete a tutte le attività, La vostra fantasia vi farà brillare nella relazione, mentre se siete single Nettuno vi remerà un po’ contro ma nulla di grave. Mercurio è vostro benefattore in ambito lavorativo se nati dal 21 al 29 maggio.

Urano accende un clima di armonia se nati nella terza decade, anche se Plutone è un po’ contrario. Nettuno è benefico se invece siete nati nella terza decade. La vostra attenta sollecitudine vi fa interessare ai problemi del vostro partner. Mercurio è negativo per il lavoro se siete nati della seconda decade.

Luna vi favorisce anche se Saturno vi guarda un po’ di traverso se siete nati nella prima decade. Venere è molto positiva in amore se festeggiate gli anni in agosto. Se siete single e saprete farvi guidare dall’istinto riceverete grosse sorprese. Mercurio vi sostiene lavorativamente parlando se fate parte della prima decade.

Nettuno oggi è negativo per i nati nella seconda decade ma per fortuna Urano è positivo e vi darà forma fisica buona e temperanza. Plutone vi darà esuberanza fisica anche nell’amore, specie se siete parte della terza decade. Se siete single Marte illuminerà i vostri passi se fate parte della terza decade. Sole è vostro costante alleato nell’ambito lavorativo.

Venere e Mercurio vi sostengono anche se Plutone vi guarda un po’ con il broncio se siete nati dal 14 al 18 ottobre e se fate parte della terza decade. Provate un po’ di sport come jogging o nuoto. Se siete in coppia potrebbe crearsi un po’ di gelosia con il partner, specie per chi nasce a settembre. Plutone ostacolerà alcune ambizioni negative per i nati della terza decade. Mercurio però vi guarda benevolo se fate parte della prima decade.

Urano è tecnicamente ostile, mentre invece Plutone è in bell’aspetto se nati dal 14 al 17 novembre. Se siete nati dal 4 al 10 novembre avrete l’opportunità di conoscere una persona che vi scalderà il cuore. Urano è un po’ ostile per i nati nella seconda decade.

Mercurio e Venere fanno il risaltare il vostro fascino in gambe, capigliatura e sguardo. Venere e Mercurio vi fanno vivere inoltre una bella relazione, che sia con un partner fisso oppure occasionale. Saturno vi dona un piglio combattivo, tale da non permettere ai prepotenti di rompervi le scatole se siete nati dal 25 al 30 novembre.

Se siete nati dall’8 al 10 gennaio vivrete un rapporto molto armonico e una giornata serena e fortunata. Fiducia è la parola chiave della vostra relazione grazie a un indomito Plutone. Urano positivo vi apre a nuove sfide professionali se siete nati nella seconda decade.

Venere è gioiosa nel vostro segno mentre Urano può far registrare lievi dissapori e piccoli ostacoli emotivi. Qualche piccolo malumore in amore donato sempre da Urano ma Venere, Mercurio e Saturno vi favoriranno se siete nati dal 31 gennaio al 6 febbraio. Giove però vi provoca se fate parte della terza decade. Mercurio è benevolo a lavoro con i nati dal 20 al 25 gennaio.

Giornata decisamente positiva malgrado qualche negatività astrale. Giove, Saturno, Urano, Nettuno e Plutone sono molto positivi se festeggiate gli anni dal 25 al 28 febbraio e dal 5 al 9 marzo ma anche dal 13 al 14 dello stesso mese. Plutone stimola la vostra capacità erotica e amatoria se nati nella terza decade. Urano vi rende infaticabili in ufficio.