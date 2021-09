Oroscopo del 5 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Domenica che non vi fa rimpiangere l’estate. Vita familiare e amichevole molto calorose ed esuberanti. Che siate single o abbiate una relazione stabile, Luna darà un forte contributo di passionalità e sensualità. Sarebbe utile riprendere a fare sport: per voi, bicicletta e corsa sono perfetti.

Marte vi regala una domenica molto stimolante in cui potrete godervi famiglia e affetti se nati nella terza decade. Forma psicofisica perfetta, mentre in amore ricercate tanta intimità con la vostra dolce metà. Una giornata in spiaggia o una passeggiata in montagna possono essere scelte notevoli per prendervi cura di voi oggi.

Nettuno e Marte complicano un po’ la vostra relazione nel settore familiare e amichevole ma manterrete il timone dell’equilibrio. Venere e Luna vi avvicinano sempre di più alla persona che avete accanto. I single saranno naturalmente portati per il flirt, anche se alcuni dovranno attendere con pazienza. Sole e Nettuno sono ostili nello sport, specie per jogging e nuoto, per i nati nella terza decade.

Sole, Marte e Luna sono in angolo benefico e vi daranno aiuto nel risolvere piccole contrarietà familiari e non. Luna è il vostro alleato per quanto riguarda l’amore, anche se non dovreste soffrire di gelosia in maniera pressante come a volte capita. Mettetevi alla prova oggi con sport come rafting o torrentismo.

Forma fisica, bellezza e simpatia al top oggi grazie a Sole favorevole per i nati dal 4 al 12 agosto Urano continua però a contrastarvi se siete parte della seconda decade. Luna nel vostro segno vi porta a vivere l’amore chiaramente anche se Urano continua a contrastarvi se siete nella prima decade. Negli sport di squadra, se li praticate, potreste occupare una posizione da leader.

Sole vi darà molti benefici in famiglia, oltre che una visione sfaccettata e complessa delle cose. Avvertite il desiderio di rifugio e quiete quando siete con la vostra dolce metà. Chi è single sfoggia sicurezza nei propri mezzi grazie al magnetico erotismo di Plutone se festeggia gli anni dal 10 al 15 settembre. Un po’ di palestra e qualche corsetta leggera sono l’ideale oggi.

Una domenica alla grande per voi, specie se siete nati in prima e seconda decade, grazie al Sole. Tutto va in modo sereno anche nella vita affettiva, specie se fate parte della prima decade, anche se a volte avvertite un po’ di malinconia o caduta di tono dovuti alla contrarietà di Plutone: non date troppo peso. Surf, barca a vela, nuoto o canottaggio sono gli sport che fanno al caso vostro, anche perché amate profondamente il mare.

Sole vi continua a sostenere prolungando il vostro momento di gloria, anche se Urano vi pone qualche piccola prova da superare in amore se siete parte della seconda decade. I vostri sport preferiti? Calcio, skateboard o anche ginnastica artistica e danza.

Parterre planetario che vi favorisce quasi totalmente. Sarete esuberanti, l’anima di ogni festa. Inoltre Venere farà risplendere la vostra bellezza. Giove vi rende frizzanti e vi guarda benefico se siete parte della terza decade, mentre Venere saprà toccare il cuore di chi è nato a dicembre. Il calcio vi appassiona molto ma siete anche portati a dimostrare il vostro valore negli sport individuali.

Sole e Urano vi sorridono in un clima di fiducia che aleggia in famiglia e tra gli amici. Venere è in aspetto contrario ma il weekend andrà bene anche in chiave amorosa con Marte e Plutone al vostro fianco. Fate un po’ di sport all’area aperta, come jogging o trekking.

Urano è ancora imbronciato e non vi farà sentire sempre al vostro posto in famiglia o con gli amici ma niente di drammatico. Luna vi guarda imbronciata, quindi non ponetevi obiettivi sentimentali troppo difficili da raggiungere, specie se fate parte di prima e terza decade. Provate, come sport, nuoto sincronizzato o ginnastica artistica.

Marte e Sole fanno saltare fuori il vostro temperamento un po’ lunatico con alti e bassi del tono e dell’umore. Prendere decisioni in amore non vi piace ma oggi è necessario farlo perché la vostra metà spinge per farvi essere propositivi. Ginnastica dolce e Pilates sono gli sport che fanno per voi.