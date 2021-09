Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 4 settembre

La vostra indole oggi è un po’ frenata da pianeti come Plutone che limitano i vostri slanci se nati nella terza decade. Luna è positiva in amore ma Venere vi ostacola, quindi cercate di non dare troppo peso agli screzi di oggi se siete parte dei nati tra il 9 e il 14 aprile. Dimostrate serietà e capacità in ufficio se festeggiate gli anni dal 30 marzo al 6 aprile.

Quadro dei transiti promettente, con Plutone che vi darà una giornata solida e buona salute se nati dal 13 al 16 marzo. Marte fa risaltare le emozioni nel rapporto di coppia e Giove però, da contraria, porterà un po’ di gelosia se siete nati nella terza decade. Una grande volontà di azione vi contraddistingue a lavoro.

Sole e Marte vi frenano un po’ nel rapporto tra genitori e figli. Per il resto giornata di discreto benessere se fate parte dei nati tra il 16 e il 21 giugno. Marte è negativo in amore ma con dolcezza e senso dell’umorismo saprete appianare le divergenze. Mercurio vi favorisce a lavoro se siete nati dal 27 al 31 maggio.

Luna è positiva e vi fornisce supporti consistenti. Mercurio, Plutone e Venere vi aiuteranno se fate parte di seconda e terza decade, Nettuno e Sole invece solo per i nati nella terza. Marte vi fa vivere una certa bellezza mista a grinta nel rapporto con la vostra dolce metà. Sole vi donerà inoltre capacità organizzative di rara efficienza in ufficio.

Una serie di transiti vi assiste felicemente in ogni tipo di rapporto interpersonale. Fate però attenzione a non esagerare con la vostra magnanimità se siete nati dal 3 al 12 agosto. Rimettetevi in pista per quanto concerne i sentimenti, con equilibrio e senza lasciarvi frastornare da ciò che capita. La vostra delicatezza d’animo in ufficio colpirà le persone intorno a voi grazie a Venere e Mercurio.

Marte è il vostro asso nella manica oggi. Serietà, compostezza: in amore tutto questo viene scambiato per diffidenza o rigidità. Siate più tranquilli e apritevi maggiormente! Sole vi farà andare oltre chi vi rema contro in ufficio.

Orizzonte limpido con Mercurio e Sole in ottimo rapporto che vi promettono svariati successi mondani. Plutone però è contrario se siete nati a ottobre, quindi non tirate troppo la corda negli sport. Se siete nati dal 2 al 9 ottobre sarete radiosi, espansivi e coinvolgenti con la vostra dolce metà. Malgrado alcune contrarietà, vi sentirete più liberi di agire in ambito lavorativo.

Venere esalta tutte le vostre migliori qualità e vi dona un certo sesto senso in famiglia. Se siete in coppia sempre Venere vi favorirà se nati dal 15 al 22 novembre. Chi è single dovrebbe accettare qualche invito di nuove conoscenze. Il vostro fiuto vi porta a farvi tentare da interessanti prospettive di carattere economico grazie a Saturno favorevole per i nati della prima decade.

Marte vi invia stimoli ottimi se festeggiate gli anni tra il 10 e il 15 dicembre, consigliandovi di mettervi in contatto con persone nuove e diverse soprattutto se fate parte della prima decade. Se festeggiate gli anni dal 5 al 9 dicembre approfondite l’ascolto delle problematiche della vostra dolce metà. Una determinazione ferrea vi viene data da Nettuno a lavoro.

Un bel Marte è il vostro talismano oggi e vi darà ottime soluzioni in ogni campo. Sole vi aiuta ulteriormente così come pure Plutone se fate parte della terza decade. Urano e Plutone inoltre vi spalleggiano anche in amore se siete nati in seconda e terza decade, mentre Nettuno vi metterà in evidenza in ufficio se fate parte della terza decade.

Momento particolarmente propizio grazie a Venere e Mercurio per i nati dal 15 al 18 febbraio. I nati della seconda decade devono far fronte a qualche scompiglio nella vita privata. Giove vi è molto benefico in amore se fate parte della terza decade mentre Saturno è in angolo positivo per ciò che riguarda il lavoro se siete parte della prima decade.

Giove vi rende più volitivi del solito se nati nella terza decade. Urano continua a sostenervi nelle questioni sentimentali se siete nati nella seconda decade, anche se Marte negativo può creare qualche inciampo. Sarete portatori di intuizioni fulminanti grazie a Urano e Nettuno per ciò che concerne l’attività professionale.