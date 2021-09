Oroscopo del giorno, le previsioni del 3 settembre segno per segno

Scena planetaria con diversi pianeti in angolo favorevole. Giove è il più importante per i nati della terza decade e vi darà una smagliante forma fisica rinnovata. Giove e Saturno fanno incendiare i bollenti spiriti se siete nati dal 5 al 12 aprile. Avete ripreso con la consueta energia il vostro lavoro e sempre Giove vi darà una marcia in più se nati nella terza decade.

Marte e Sole vi donano grinta e spirito di affermazione. Luna vi aiuta invece a toccare il cuore di chi vi ha fatto intenerire. Nettuno simultaneamente sostiene le vostre richieste amorose. Marte inoltre – così come Luna – vi favorisce nell’aspetto comunicativo in ufficio se siete nati nella terza decade.

Poche negatività, tra cui Sole, che però vi rende irrequieti e nervosi in famiglia. Mercurio invece vi invia benedizioni positive se siete nati dal 13 al 21 giugno. Urano, per i nati della prima e seconda decade, favorisce comunicazione e sensualità in amore. Venere rende scoppiettante la vita erotica dei single. Inoltre Mercurio, se appartenete alla prima decade, farà in modo di favorirvi in ufficio.

Sole e Luna sono estrosi e sentimentali ma pure razionali e donano tali qualità anche a voi. Luna vi aiuta a sentirvi in forma se siete nati dal 30 giugno al 6 luglio. Se siete single Luna sarà paladina dei vostri successi amorosi, mentre Nettuno aumenterà il vostro fascino. Urano e Marte sono pronti a regalarvi conferme del vostro operato in ufficio.

Urano, Giove e Saturno vi danno un po’ di nervosismo in ambito professionale se siete nati ad agosto. Mercurio equilibra la vostra espansività caratteriale. Se siete single potreste imbattervi in un amore duraturo se nati dal 6 al 12 agosto. Invece chi nasce tra il 13 e il 23 avrà la chance di imprevisti colpi di fulmine che cambiano la vita, grazie a Venere. Sole rende fortunati i nati dal 9 a 13 agosto in ufficio, anche se per ora c’è il freno di Urano.

Nettuno vi invita a non esitare o aver paura dei cambiamenti. Venere solletica la vostra componente intima, ricettiva e affettiva per migliorare il rapporto di coppia, specie se siete nati dal 27 agosto al 6 settembre. Urano vi rende laboriosi se fate parte della seconda decade.

Alcuni pianeti in angolo dissonante ma altri stimolanti. Plutone vi pungola nel concludere le vostre attività in modo frenetico e impulsivo, dovrete quindi trovare un equilibrio giusto per fare le cose. Luna è negativa in amore ma Mercurio farà sciogliere i malintesi in sorrisi. L’ambiente professionale sta subendo cambiamenti che potrebbero andare a vostro vantaggio, specie se siete nati dal 14 al 18 ottobre.

Venere e Marte vi danno buoni influssi con sensibilità e grinta. Plutone, Mercurio e Sole sono a voi molto congeniali e vi daranno soddisfazioni sentimentali ma anche scelte non facilissime da compiere, specie per i nati di seconda e terza decade. Venere e Nettuno vi spianeranno i passi. Ottime prospettive professionali nell’aria grazie a Sole e Marte.

Cielo positivo per tutti. O quasi: i nati nella terza decade dovranno fare attenzione a come si esprimono perché Marte, Sole e Nettuno potrebbero generare gaffe o incidenti dialettali. In questo momento non riuscite a dare il massimo per il vostro rapporto d’amore e dovete rendervene conto, specie se siete nati nella prima decade. Luna, Plutone, Giove e Saturno saranno positivi per i lavoratori di seconda e terza decade.

La maggior parte dei corpi celesti è dalla vostra parte, tra cui Sole e Marte. Anche Giove vi saprà donare parole giuste e illuminate per ogni occasione. Marte vi rende esuberanti e appassionati in amore specie se festeggiate gli anni dal 9 al 14 gennaio. Sole e Plutone sono vostri alleati in ufficio se nati a gennaio.

Venere vi fa andare dove vi porta il cuore, specie se siete single e nati dal 14 al 18 febbraio. Marte favorisce invece chi ha un rapporto rodato ed è nato tra il 2 e il 7 febbraio. Per quanto riguarda invece i nati dal 26 gennaio al 4 febbraio, Saturno sosterrà ogni iniziativa lavorativa.

Luna è pienamente a vostro favore per farvi esprimere con accoglienza e dolcezza specie in ambito familiare se siete nati nella terza decade. Marte e Sole si contrappongono un po’ sullo schema zodiacale. Se siete single Luna è super passionale e non vi farà mancare emozioni in caso di nascita tra il 27 febbraio e il 7 marzo. Sole in disaccordo può provocare un po’ di maretta con i colleghi a lavoro.