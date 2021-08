Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 26 agosto

Saturno è in splendida posizione: avrete buona forma fisica e anche capacità di mettervi in luce con il vostro fascino. Gli uomini in particolare vedranno esaltata la loro carica virile. Momento di grande trasporto e iniziativa in amore con Giove benefico che incide sui destini erotici di chi nasce nella terza decade. Urano è in angolo benefico e vi aiuta a sfondare nella vostra libera professione se siete nati tra il 31 marzo e il 4 aprile.

Cielo limpido e senza nubi con Mercurio, Marte e Sole che vi guardano benevoli. C’è un’intesa costruita in maniera impeccabile in amore anche grazie a Nettuno benefico dal 9 al 13 maggio. Una lettura ottima per oggi potrebbe essere “Non tutti i bastardi sono di Vienna” di Andrea Molesini.

Un po’ di stanchezza oggi perché Mercurio e Nettuno sono entrambi negativi. Niente di grave, ovviamente. Se siete nati nella terza decade avrete l’opportunità di organizzare viaggi e momenti bellissimi con la vostra dolce metà. Il vostro scrittore di riferimento? Antonio Pennacchi, specialmente per “Canale Mussolini”.

Luna vi darà intuito provvidenziale e capacità di risolvere i contrattempi pratici. Avrete anche slanci decisi in amore dal punto di vista emotivo ma anche erotico se siete nati dal 12 al 18 luglio. Il vostro scrittore di riferimento è Salvatore Niffoi, di cui dovreste leggere “La vedova scalza”.

Mercurio vi apre a consigli di persone esperte su affari pratici, specie se nati nella terza decade. Condizione fisica abbastanza soddisfacente, provate bici e nuoto per tenervi in allenamento. Ritrovate una forte sintonia e condivisione con la vostra dolce metà. Come scrittore gli astri consigliano Simonetta Agnello Hornby e il suo romanzo “La mennulara”.

Un po’ di stanchezza non vi farà praticare sport oggi. In amore fedeltà e capacità di sentire i vostri doveri sono le qualità principali con Mercurio, Marte, Plutone che vi favoriscono se nati nella terza decade. Erri De Luca è lo scrittore di riferimento per oggi e tra i suoi libri gli astri consigliano “Le sante dello scandalo”.

Un panorama molto promettente vi accompagna oggi per eventi scoppiettanti, specie se siete nati tra il 9 e il 16 ottobre. Molto favorite le amicizie e le nuove conoscenze. Venere vi favorisce in amore specie se nati a settembre mentre lo scrittore che fa al caso vostro oggi è Gianrico Carofiglio che ha pubblicato – tra gli altri – anche “Testimone inconsapevole”.

Venere eccelle dandovi sensibilità e intuito. Così fa anche Nettuno, che vi apre pure a un rapporto sereno con la famiglia. La vostra profondità emotiva si esprime nelle relazioni specie se festeggiate gli anni tra il 29 ottobre e il 5 novembre. Un bel libro da leggere può essere “Una storia romantica” di Antonio Scurati.

Transiti planetari decisamente positivi con Venere, Saturno, Plutone e Giove che vi spalleggiano. Momento sì anche per l’amore se siete nati tra il 13 e il 18 dicembre: non fate i timidi! Maurizio De Giovanni è lo scrittore consigliato oggi, in particolare per via di “Vipera”, uno dei suoi romanzi.

Luna, Mercurio e Sole vi favoriscono se nati dal 27 al 31 dicembre. Inoltre un potente Plutone vi dona grande appeal erotico se nati tra il 14 e il 18 gennaio. Andrea Camilleri è lo scrittore che vi può tenere compagnia oggi, in particolare con il suo romanzo “La rivoluzione della Luna”.

Venere vi stimola a coltivare il vostro talento per letteratura, romanzo o poesia. Vita familiare in relativa armonia. Se siete nati tra il 15 e il 17 febbraio Plutone vi stana dal momento di apatia per regalarvi un cuore che ritorna a battere. Licia Giaquinto è il consiglio letterario di oggi, in particolare per “La ianara”.

Una splendida configurazione astrale vi darà sensibilità e intuito per tutta la giornata. Il vostro fascino intenso provocherà qualche scintilla tale da generare interferenze nel rapporto di coppia. Marte è dissonante e può far emergere infatti gelosie. “Non ti muovere” di Margaret Mazzantini è il romanzo che oggi gli astri vi consigliano.