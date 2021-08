Oroscopo del giorno, le previsioni del 25 agosto segno per segno

Un bel Nettuno vi dona lungimiranza per guardare alle prospettive future con animo sereno. Giove inoltre vi dà fortune nell’organizzare un viaggio insieme alla vostra dolce metà. Specie se siete nati nella terza decade Saturno vi renderà eccessivamente selettivi, specie se state cercando l’anima gemella. Giove inoltre vi dà rapidità decisionale in ufficio se siete parte della terza decade.

Un cielo leggero vi accompagna con Mercurio che vi guida se siete parte della terza decade. Forma fisica soddisfacente e Plutone vi darà anche un ottimo sex appeal se siete nati tra il 14 e il 17 maggio. Marte inoltre è positivo per spingervi nelle avventure sentimentali. Dimostrate infine grande impegno e senso di responsabilità in ufficio.

Giove è benefico e vi aiuta a sollevare di impaccio alcuni parenti su questioni di carattere familiare. Venere bussa alla vostra porta con fare affettivo e vi darà l’istinto per provare a dichiararvi con la persona a voi cara. Se fate un lavoro indipendente oggi avrete svolte rilevanti.

Mercurio innalza la vostra lucidità mentale e la vostra analisi razionale. Se siete nati a luglio avrete anche un’ottima armonia familiare. Luna e Venere vi danno libera espressione delle vostre capacità affettivo-passionali ma anche un po’ di timidezza. Plutone è disarmonico e vi rende nervosi in ufficio se festeggiate gli anni tra i 14 e il 17 luglio.

Urano è ostile e ne sentirete gli effetti specie se siete nati nella terza decade. La vostra vita sentimentale non vi dà preoccupazioni al di là di qualche piccolo fraintendimento poco grave. Mettete in risalto le vostre abilità professionali oggi specie se appartenete a prima e seconda decade.

Plutone vi guarda bene se festeggiate gli anni dal 13 al 17 settembre e vi dà la possibilità di imprimere coraggio in ogni vostra scelta. Vi date da fare per aiutare il vostro partner su questioni di carattere pratico e cementate quindi la vostra unione. Venere vi darà intuito in ufficio se nati nella prima decade.

Un quadro astrale di buoni auspici vi accompagna ma a disturbarvi c’è una Luna un po’ dispettosa che può creare difficoltà nel rapporto genitori-figli se siete nati dal 9 al 12 ottobre. Venere in angolo magnifico vi promette momenti poetici con la vostra dolce metà specie se siete nati a settembre. In ufficio, se festeggiate il compleanno tra il 15 e il 19 ottobre, sarete risoluti da eliminare il superfluo.

Nettuno è molto felice per voi e vi dà un clima di generale benessere. Forma fisica ottima grazie a Venere in amore momenti magici insieme alla vostra dolce metà, specie se siete nati dal 26 ottobre al 7 novembre. Nettuno è al vostro fianco anche in ufficio: se siete nati a novembre vi guadagnerete l’apprezzamento dei capi.

Luna vi promette una corroborante ventata di energia e anche Plutone garantisce un ottimo ambiente familiare. Venere e Luna irrobustiscono la forza dei vostri sentimenti mentre Saturno vi favorisce in ufficio specie se siete nati nella prima decade.

Sole, Mercurio, Marte e Urano occupano delle posizioni davvero buone per voi. La vita familiare vi dona soddisfazioni anche per via di Nettuno, il quale vi darà anche un’ottima forma fisica. Sole e Plutone vi daranno grande intesa con la vostra dolce metà e i fidanzati di lungo corso potrebbero anche decidere di convivere o sposarsi. Se siete nati in gennaio Nettuno potrebbe assecondare tutto questo. Urano vi dà modo di essere da traino a lavoro.

Luna, Giove e Saturno vi favoriscono dandovi benessere e ottimismo. Urano invece è negativo e potrebbe modificare in peggio l’ambito familiare. Grande miglioramento sentimentale ed erotico se siete nati dal 7 al 13 febbraio e siete sostenuti da Luna. Portate a casa risultati discreti dal lavoro.

Cielo sereno-variabile. Nettuno è in posizione benefica ma Mercurio, Marte e Sole vi si contrappongono, quindi potreste avere qualche lieve problema nella vita relazionale e familiare. Luna vi porta adattamento e altruismo verso gli altri se siete nati dal 7 al 12 marzo. Le coppie stabili avranno serenità e continuità di unione. A lavoro Plutone vi rende efficienti ma al tempo stesso non troppo seri, specie se nati a marzo.