Oroscopo del 21 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Saturno e Sole vi sorridono da tempo e vi consentono di giocarvi le vostre partite in ogni contesto sociale. Pure Giove vi assicura grinta se fate parte della terza decade. Lanciatevi alla conquista di chi vi fa battere il cuore, nonostante Venere sia dissonante per i nati nella prima decade. Ci sarà grande coinvolgimento erotico se nati dal 14 al 20 aprile. I mestieri di comando o con una certa presenza fisica fanno per voi.

Nettuno e Plutone sono vostri preziosissimi alleati, così come Urano e Marte che vi fanno volare se siete nati a maggio. Fedeltà, costanza nei sentimenti e proiezione di un futuro insieme sono i vostri capisaldi nella relazione, specie se siete nati dal 2 al 5 maggio. Siete molto bravi nelle materie di biologia e fisica ma vi piace anche il campo della gastronomia.

Sole e Giove vi daranno grande buonumore ma pure enormi armi di seduzione, oltre che una notevole armonia in famiglia. In amore cercherete di mettere un tocco di estro poetico alla relazione, specialmente se siete nati dal 31 maggio al 7 giugno. I vostri mestieri ideali? Lo speaker o il giornalista, o comunque qualsiasi mestiere in quell’ambito.

Venere dissonante non vi rende proprio ordinati e precisi se siete ragazzi nati a giugno. Però avrete un grande gusto per l’avventura sentimentale dettato da Nettuno, specie se nati dal 10 al 13 luglio. Occhio a Plutone imbronciato per i nati nella terza decade. Le vostre vocazioni riguardano la letteratura, la musica, la danza ma anche il cinema e la moda.

Marte e Mercurio vi danno vitalità ed entusiasmo, nonché un prezioso equilibrio mente-corpo a cui partecipano anche Sole e Venere. Momento molto felice per l’espressione sentimentale e anche i single potranno presto trovare l’anima gemella! I vostri mestieri preferiti potrebbero riguardare l’ambito della guida di elicotteri o aerei.

Emerge in voi la parte più leggera e gaudente grazie a Mercurio, specie per i nati dal 3 al 12 settembre. Venere e Marte sono benevoli e quindi risolvete con razionalità e calma un problema che si era venuto a creare con la famiglia d’origine della vostra dolce metà. Se siete single e siete nati dal 24 al 29 agosto mettetevi in gioco. Le vostre attitudini riguardano la botanica, il giardinaggio e la cura degli animali domestici.

Mercurio vi darà una straordinaria forza volitiva specie se festeggiate il compleanno tra il 25 settembre e il 2 ottobre. Molto felice il clima in famiglia, specie se siete avanti con gli anni. Saturno vi dona anche una sorta di potere di influenza verso gli altri se siete nati dal 29 settembre al 4 ottobre. Venere vi fa abbandonare all’emozione in amore se siete nati nella prima decade, mentre le attitudini principali del vostro segno prevedono la tutela degli indifesi e tutti i mestieri che la esercitano (quindi poliziotti o avvocati).

Venere e Mercurio vivificano mente e spirito. Plutone vi fa sentire in modo pieno e totale il vostro amore, sia sul piano emotivo che su quello erotico, specialmente se siete nati dal 15 al 18 novembre. Se invece festeggiate gli anni dal 25 ottobre al 3 novembre e siete single avrete piena libertà di movimento per notevoli avventure. Tante vocazioni per voi: detective, amministratore, notaio ma anche scrittore di noir e gialli!

Uno strepitoso Giove, insieme a Sole, vi sostiene oggi con ottimismo e una visione serena della vita. Sarete sensibili e generosi in amore e farete di tutto per trovare la sintonia con il partner, specie se nati a novembre. Qualora invece foste nati nella prima decade, Venere vi farà battere forte il cuore. I vostri talenti riguardano la comunicazione e la scrittura.

Un’onda positiva generata da Marte e Mercurio ma pure da Urano vi consente di vivere al massimo questa giornata di agosto. Plutone vi favorisce in campo erotico e amatorio se siete nati nella terza decade. Le vostre inclinazioni si indirizzano verso le materie filosofiche o speculative, come suggerito da Urano e Saturno rispettivamente.

Piccole nubi passeggere oggi ma il Sole ci sarà sempre. In famiglia una strada un po’ in salita, sarà necessario armonizzare alcuni diverbi e dovrete abbassare i toni se nati tra il 3 e il 9 febbraio. Urano è in posizione un po’ ostile in amore e ci vorrà tempo prima di riprendere a dare amore come prima, specie se nati a gennaio. Il canto, la musica e il ballo sono le vostre attitudini principali.

Mercurio e Urano possono disturbarvi dandovi malumori passeggeri se siete nati nella seconda decade, specie nel rapporto genitori-figli. Giove, Saturno, Plutone e Urano però vi sostengono fortemente. Oggi privilegiate la dimensione di ascolto dell’amore rispetto a quella della parola. Chi è single ed è nato nella seconda decade potrebbe vivere una fase altamente avventurosa. Le vostre vocazioni artistiche? Danza in particolare, la vostra croce e delizia!