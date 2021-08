Oroscopo del 18 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Un’estate per voi davvero esplosiva finora. Sole vi favorirà soprattutto se siete tra i nati dal 12 al 16 aprile, alleggerendo il vostro Io. Vivrete una grande passione emotiva in ambito amoroso, perché desiderate un rapporto basato sul sentimento e non solo sul sesso. Giove è dalla vostra parte e quindi non vi lascia tentare dalle spese pazze.

Giornata decisamente positiva grazie a Urano per i nati della seconda decade. In amore Plutone continua a spalleggiarvi con il suo carico di eros, specie se siete nati tra il 15 e il 18 maggio. I single saranno invece favoriti da Nettuno. Se fate parte dei nati nella seconda decade continuate ad avere uno scheletro da segno risparmiatore.

Un’aria un po’ sonnacchiosa oggi, quantomeno più del solito. Avrete anche un po’ di lieve malinconia amorosa per via di Nettuno dissonante ma niente di grave. Sole inoltre vi favorirà nella gestione del denaro se siete nati tra il 9 e il 14 giugno.

Un nuovo giorno indimenticabile per voi con Mercurio, Nettuno, Marte, Urano e Sole che sono tutti dalla vostra parte. A temperare un po’ le fortune la coppia Luna-Plutone che vi darà qualche lieve nervosismo in famiglia. Alzate la posta in amore e giocatevi la vostra partita ma occhio a non esagerare! Urano inoltre vi darà un po’ attenzione nella gestione delle spese.

Profilo planetario discreto oggi anche se Urano, Giove e Saturno disturbano un po’ la vostra giornata. La prima decade è nettamente la più favorita oggi in amore grazie a Venere e Sole, inoltre sempre Venere vi assicura prudenza negli esborsi monetari, soprattutto se siete parte della prima decade.

Qualche freccia in meno nel vostro arco per via della dissonanza di Nettuno per i nati della terza decade. La vostra capacità di ascolto vi aiuterà però a mantenere il rapporto d’amore su alti livelli, specie se festeggiate il compleanno tra il 29 agosto e il 5 settembre. Plutone è in aspetto splendido per i nati della terza decade e vi dà un atteggiamento equilibrato con i soldi.

Venere vi favorisce specie se fate parte della prima decade, così come un focoso Sole. Giove e Saturno vivificano la vita di coppia con una sintonia a tutto tondo mentre Giove, Sole e Venere vi assicurano una borsa piena in questo periodo. Attenzione però a chi è nato nella terza decade: Plutone e Luna potrebbero indurvi a spendere senza controllo.

Giornata con aspetti addirittura incantevoli. Plutone in particolare vi donerà capacità di adattamento e spinte di creatività, con Luna che svolgerà un ruolo da supporto così come Nettuno e Venere. Saturno, Urano, Giove e Sole vi faranno vivere un momento esaltante in amore, specie se festeggiate gli anni dal 30 ottobre al 5 novembre. Spendete in libertà i vostri soldi senza ascoltare ragioni!

Giove e Sole vi inviano ottimi influssi di grinta e volontà di imporvi. In amore Venere vi trova l’occasione giusta per conoscere finalmente una persona valida, specie se siete nati nella terza decade. I nati nella seconda decade, invece, rassoderanno le storie nate da poco. Nettuno non vi favorisce nell’aspetto delle spese se siete nati nella terza decade. Sentite un po’ il bisogno di allargarvi con esse se nati tra il 10 e il 13 dicembre ma non ve ne pentirete.

Giorno da vivere con grande leggerezza. Luna creerà sinergia con tutti i vostri affetti, familiari e non. Ma occhio a non esagerare con i piaceri della tavola! In ambito affettivo Urano vi promette una giornata da sogno con la vostra dolce metà se nati dal 31 dicembre al 5 gennaio. Inoltre, se festeggiate gli anni dal 15 al 18 gennaio vivrete esperienze indimenticabili. Mercurio è benefico e vi darà l’occasione di arricchire il vostro patrimonio culturale se nati nella seconda decade.

Saturno e Nettuno vi propongono una bella giornata estiva con solide amicizie ed eventi mondani. Chi festeggia il compleanno tra il 29 gennaio e il 5 febbraio potrebbe però risentire di alti e bassi nel tono e nell’umore. Urano vi potrebbe far sentire isolati ma superate il malumore. Grande romanticismo con la persona amata, mentre in campo professionale Venere vi renderà in grado di primeggiare se siete nati a gennaio.

Luna vi favorisce in maniera totale, facendovi sperimentare l’amore per la vita comoda se siete nati nella prima o terza decade. Stato di salute discreto con picchi di alto relax. Nettuno e Luna inoltre vi daranno la pazienza per raggiungere il cuore di chi vi ha stregato se da poco avete iniziato una relazione. Urano è in angolo positivo ma potrebbe farvi spendere più del previsto se siete nati tra il 4 e il 9 marzo.