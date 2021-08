Oroscopo del giorno, le previsioni del 13 agosto segno per segno

Sole, Saturno e Giove vi favoriscono se nati ad aprile. Ottime indicazioni di armonia in famiglia mentre Sole in particolare vi favorisce anche in amore se siete parte della terza decade. I single nati tra il 7 e il 10 aprile facciano attenzione ai colpi di fulmine perché Luna e Plutone potrebbero obbligarli a uscire alo scoperto. Quale potrebbe essere un film da vedere oggi relativo al vostro segno? Molto probabilmente “La mia Africa”, “Spartacus” o il “Il colore viola”.

Nulla potrà turbare la vostra armonia vacanziera oggi. Venere e Marte sono positivi ma potrebbero darvi una latente gelosia in amore. Chi è single e festeggiate gli anni dal 14 al 18 maggio si godrà l’appoggio erotico di Plutone ma anche quello di Giove. I film da vedere oggi potrebbero essere “Via col vento” o “La casa degli spiriti”.

Una giornata tra le più spumeggianti dell’intera estate con Luna che è benefica per il vostro segno. Ottimo clima con amici e famiglia anche se Nettuno dissonante a volte vi fa alzare un po’ troppo i toni se siete nati dal 9 al 13 giugno. Trionfo erotico invece per chi nasce tra il 29 maggio e il 5 giugno. “The Prestige” e “Polvere di stelle” sono tra i film consigliati per voi oggi.

Urano è in posizione felice per voi e mette in rilievo la vita familiare. Nettuno vi fa esprimere alla grande in amore se siete nati nella terza decade, mentre Venere favorirà i nati in luglio. Il vostro segno creativo merita film di un certo rango, quindi consigliamo “Ladri di biciclette” oppure “Titanic”.

Piccole nubi oggi ma niente di grave, solo la necessità di risolvere qualche situazione personale. Luna è la vostra benefattrice in amore e vi farà tesaurizzare i migliori momenti con la vostra dolce metà. Tra i film consigliati oggi per voi anche “Il più grande spettacolo del mondo” e “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto”.

Marte e Mercurio vi daranno effettivi positivi in campo familiare e affettivo. Rapporti stabilizzati anche in amore con Marte in ottima posizione. “Un cuore in inverno” e “Hugo Cabret” le soluzioni cinematografiche per questa giornata.

Luna è molto congeniale e la vita familiare si rasserena e alleggerisce grazie a Giove e Saturno. Ritrovate anche intimità e calore affettivo con la vostra dolce metà, specie se siete nati nella terza decade. Occhio però perché Plutone è un po’ ostile nel farvi comprendere l’espressione dei sentimenti verso il partner. “Codice d’onore” e “Se scappi ti sposo” sono i film consigliati.

Una configurazione planetaria positiva per voi oggi anche se Saturno, Giove e Urano vi disturbano un po’ nel rapporto familiare, specie se nati tra il 27 ottobre e il 2 novembre. Venere e Nettuno vi spalleggiano su tutti i fronti in amore, mentre Plutone vi consiglia film di qualità come “Barry Lyndon” di Stanley Kubrick.

Venere è contraria ma solo per farvi interessare di più alla famiglia. Sole invece è positivo e vi farà avere una girandola di inviti a eventi o feste. Giove vi chiede di non chiudere le porte del vostro cuore se nati nella terza decade! I film per oggi? “The Mission” o “7 anni in Tibet”.

Marte e Urano sono pienamente favorevoli e rendono impeccabile la vita familiare per i nati dal 24 al 30 dicembre. Plutone vi assiste anche in amore, così come Nettuno per i nati nella terza decade. “Il nome della rosa” e “Notorious” sono i due film principali che potreste guardare in questa giornata.

Una giornata scandita dalle positività di Luna e Giove. Fate solo attenzione a non suscitare, in campo amoroso, inconsapevoli gelosie nella vostra dolce metà. Sole e Urano infatti possono dare questo effetto se nati tra il 21 e il 28 gennaio. “Indovina chi viene a cena”, “Avatar”, “La vita di Adele” o “Novecento” sono gli ottimi film consigliati per il vostro segno.

Urano darà sempre più consapevolezza al genere femminile, mentre il team formato da Venere, Marte e Mercurio vi spinge a essere più presenti in famiglia. Plutone, Urano e Nettuno sono tutti benefici in amore: se siete single non mostratevi timidi! Un parterre di grandissimi film consigliati per voi oggi: da “2001: Odissea nello spazio” a “L’esercito delle 12 scimmie”, passando per “Cloud Atlas”.