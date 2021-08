Oroscopo del giorno, le previsioni del 10 agosto segno per segno

Mercurio, Sole e Urano vi aprono a una giornata festosa. Vi abituate a essere tenere e la vita affettiva decolla in modo inatteso, così come anche quella erotica. Ascoltate la vostra intuizione che vi invita a diventare provato trascinatori nella comitiva, specialmente se siete nati tra il 3 e il 10 aprile.

Mercurio è dissonante, con la famiglia che richiede quindi maggiori attenzioni. Luna, Venere e Marte però vi donano fascino irreversibile così come Plutone e Urano saranno alleati passionali. Se siete ancora a lavoro vi renderete utili con grande fervore operativo.

Mercurio e Sole illuminano il vostro cammino, con Giove che vi aiuta molto nelle relazioni sociali. Saturno e Urano sono benefici e permetteranno alla relazione di spiccare il volo! Se ancora oggi lavorate un buon rapporto con i colleghi allevierà ogni fatica.

Venere e Nettuno non vi faranno mai mancare il loro apporto. Inoltre, se siete nati a luglio, Venere e Marte vi daranno sensibilità e romanticismo nel rapporto di coppia, in particolare però è richiesta anche prudenza se siete nati tra il 22 e il 28 giugno. Urano e Nettuno vi daranno modo di cambiare molte cose in ambito affettivo e familiare.

Sole e Mercurio vi donano espansività e calore umano da condividere con chi vi vuole bene. Venere e Luna sono benefiche per quanto riguarda l’amore, specie se siete nati tra il 18 e il 23 agosto. Sistemate le ultime questioni lavorative irrisolte prima delle vacanze, specie se fate parte della terza decade e con Mercurio dalla vostra parte.

Mercurio vi invia suggerimenti di lucidità ed equilibrio. Nettuno è contrario per i nati della terza decade quindi attenzione. Se siete single, un incontro inaspettato si tramuterà in qualcosa di più, specie se nati nella prima decade. Plutone rende fertile il vostro operare anche durante le vacanze estive, così come Urano.

Oggi moti planetari positivi, con Sole e Mercurio in angolo molto benefico. Mercurio in particolare è fautore di un rapporto evocativo in amore, specie se festeggiate gli anni tra il 25 e il 29 settembre e il 17 e il 22 ottobre. Chi è single sarà favorito negli incontri se nato nella seconda decade. Una meravigliosa Spa, una sauna, le terme: questo è ciò che ci vuole per voi oggi!

Profilo astrale abbastanza positivo, nonostante qualche lieve malumore in famiglia. Che, però, saprete alleggerire con senso dell’umorismo. Nettuno, Venere, Luna e Marte vi favoriscono tutti nei sentimenti e annunciano colpi di fulmine se siete single, specie per i nati nella seconda decade. Oggi volete accettare la sfida di una nuova disciplina sportiva da imparare, come judo o karate.

Mercurio vi chiede maggiori attenzioni verso la famiglia se fate parte della terza decade. Giove e Saturno ma pure Sole e Plutone vi sono inoltre totalmente favorevoli oggi. Se siete single della terza decade un ritrovo di amici vi dà l’occasione di conoscere una persona nuova. Cercate di cogliere l’attimo se siete in vacanza grazie al prezioso aiuto di Giove.

Marte, Venere, Luna e Urano sono vostri alleati oggi. Grande passione in amore grazie anche a Giove e Nettuno, se site nati dal 9 al 17 gennaio. I single saranno invece favoriti se nati nella terza decade. Oggi provate a organizzare un viaggio per rilassarvi: Nettuno vi aiuterà se siete nati nella sterza decade.

Sole e Mercurio vi chiedono più attenzione nei confronti della famiglia. Siete un segno un po’ antisentimentale ma Saturno e Giove sono potentissimi alleati per aumentare la vostra dolcezza, così come Mercurio, se nati nella terza decade. Se sete in vacanza prendete al volo un’opportunità lavorativa last minute senza esitazione: non ve ne pentirete.

Transiti discretamente positivi con grande armonia familiare ma anche un romanticismo con il vostro partner dettato dal potere di Nettuno e Giove, che vi regaleranno grandi intese. Avrete modo di coltivare interessi culturali e intellettuali a voi consoni, specie se festeggiate gli anni dal 25 febbraio al 2 marzo.