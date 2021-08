Oroscopo del 9 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Sole vi darà un notevole slancio vitale oggi. C’è la necessità però di recuperare un po’ di parte affettiva e sentimentale, poiché Plutone è un po’ contrario. Se festeggiate il vostro compleanno tra il 5 e il 15 aprile Sole e Giove saranno positivi e vi daranno capacità di mediazione. Un bel libro da leggere in vacanza? “Un amore” di Dino Buzzati.

Ciclo di transiti buono con ambiente familiare e amicale davvero notevole. Solo i nati nella prima decade saranno più presenti nel nido grazie a Mercurio. Nettuno vi sintonizza in amore in modo straordinario a livello mentale se siete nati dal 9 al 13 maggio. Un’ottima lettura per quest’estate potrebbe essere “Le braci” di Sandor Marai, storia di un’amicizia travolta dall’interruzione a causa di un amore travolgente.

Nuova configurazione piuttosto buona se festeggiate gli anni dal 29 maggio al 7 giugno. Mercurio, Giove e Sole vi riscaldano la vita di coppia se nati dal 29 maggio al 12 giugno. Se siete nati invece dal 15 al 21 giugno fate attenzione a qualche passo falso in amore. Siete in vacanza e volete leggere? “Tenera è la notte” di Francis Scott Fitzgerald è il libro giusto.

Luna e Venere sono dalla vostra parte e vi renderanno tranquilli in famiglia, anche se Plutone è un po’ contrario. Se siete nati dal 15 al 17 luglio mantenete un livello di chiarezza nel corso del rapporto amoroso. “Trilogia della città di K. - Il grande quaderno, la grande prova, la terza menzogna” è la saga di Agota Kristof che fa per voi oggi.

Un cielo d’agosto che mette Urano in segno avverso e ostile, che vi stimola a cercare un confronto dialettico con figli e figlie. Se siete nati nella prima o nella seconda decade sistemerete tutte le cose che non funzionano. Mercurio e Sole vi favoriscono con bollenti passioni se festeggiate il vostro compleanno dal 28 luglio al 5 agosto. “Gita al faro” di Virginia Woolf è la lettura giusta per questo giorno estivo.

Gioco di transiti eccellente con Luna, Mercurio e Sole che guidano l’armonia familiare. Dovrete faticare un poco oggi a trovare connessione con la vostra persona, soprattutto se fate parte della terza decade. Siete in vacanza e volete leggere? Il classico “Cecità” di Josè Saramago è la lettura interessante che potete portare avanti.

Saturno, Sole e Mercurio vi assicurano buona sorte se siete nati nella seconda e nella terza decade. Sarete inoltre molto favoriti se nati dal 24 al 29 settembre. Farete inoltre perdere la testa a qualcuno grazie a un magico influsso di sentimenti ed eros, se festeggiate dal 29 settembre al 3 ottobre. “Orlando” di Virginia Woolf è il libro giusto per voi, che parla di una metamorfosi di un personaggio che da uomo diventa donna.

Astri che volgono verso il sereno. Mercurio continua a contrastarvi se appartenete alla seconda e alla terza decade. Momento decisamente favorevole a livello emotivo anche se il vostro cuore è solitario. “Suite Francese” di Irène Némirovsky è il romanzo migliore per oggi.

Firmamento astrale abbastanza favorevole se siete nati dal 9 al 12 dicembre. Mercurio, Giove e Sole vi favoriscono in amore se siete parte della prima o della terza decade. Se siete single Marte sarà negativo e vi metterà alla prova se nati dal 29 novembre al 7 dicembre. “Medicus” di Noah Gordon è la lettura migliore per oggi.

Assenza completa di negatività per voi. Marte, Venere e Nettuno guidano i vostri giochi in amore, specialmente se fate parte della seconda decade. Plutone però obbligherà chi non vuole a uscire allo scoperto. Il grande classico di Lev Tolstoj “Guerra e pace” è il romanzo giusto per voi.

Giove, Nettuno, Saturno e Plutone risplendono oggi per voi. Luna e Mercurio sono un po’ contrari ma il vostro amore sarà con la A maiuscola, anche in virtù di un Giove in angolo magnifico per i nati della terza decade. “Le memorie di Adriano” di Marguerite Yourcenar, libro sulla fugacità della vita, può essere la vostra lettura oggi.

Volta celeste rischiarata da positività planetarie. Plutone e Giove vi sorridono in amore se fate parte della terza decade, così come Urano vi guarda con occhi benefici se fate parte della seconda decade. “Siddharta” di Herman Hesse è la lettura preferita da intraprendere oggi.