Oroscopo del giorno, le previsioni del 7 agosto segno per segno

Una bella Luna vi porta benefici di tutti i tipi in ogni sfera. La vostra naturale espansività si riflette soprattutto in amore se siete nati dal 28 marzo al 9 aprile. Chi nasce dal 26 al 30 marzo avrà l’occasione di trovare l’anima gemella. Organizzate i vostri viaggi con entusiasmo nonostante Plutone sia dissonante e vi faccia ripassare al vaglio ogni cosa, specie se nati dal 15 al 20 aprile.

Previsione abbastanza positiva, malgrado qualche dissonanza astrale. State forse trascurando un po’ la vostra dolce metà se siete nati in aprile, quindi cercate di rimediare. Gli ultimi impegni prima delle ferie non vi danno tregua, specialmente se fate parte della terza decade. Marte e Venere vi aiuteranno a non soffrire troppo la stanchezza se nati nella prima e nella seconda decade.

Sole e Luna si dispongono positivamente per voi. Nettuno invece è in aspetto contrastante e può seminare paure se nati nella terza decade. I single si guardino attorno perché avranno gli occhi puntati addosso. Mercurio vi sostiene potentemente in ambito lavorativo, specie se nati dal 14 al 20 giugno.

Una bella giornata con Venere insediata pienamente nel vostro segno e pronta a darvi benessere e fortuna in amore. La vostra pazienza sarà una dote principale in amore specie se nati nella terza decade. Lo sarà anche in ufficio, grazie a Plutone, specie se nati dal 15 al 20 luglio.

Luna, Sole, Venere, Mercurio e Marte sono tutti dalla vostra parte se siete nati tra il 4 e il 14 agosto. I nati in agosto inoltre potranno avere emozioni estive davvero frizzanti a livello di coppia, nonostante qualche piccola incomprensione. Chi è single farà faville se nato tra il 30 luglio e il 9 agosto. Se siete in ufficio la giornata trascorre in maniera tranquilla.

Luna vi rende centrale negli innumerevoli progetti da intraprendere, mentre Venere fa risorgere l’antica fiamma di un amore creduto smarrito. Plutone esalta la vostra volontà di lavorare se fate parte della terza decade.

Venere vi pungola per mettervi in gioco e crearvi nuove emozioni. Luna, Sole e Mercurio sono tutti benevoli e vi rendono tanto affascinanti e teneri che sarà difficile resistervi. Se ancora lavorate riuscite a ottemperare a tutte le scadenze al momento giusto.

Nuovo giorno che riflette ottimi influssi. Luna e Mercurio vi favoriscono in amore se nati in ottobre e in particolare tra il 25 e il 27 del mese. Se invece siete nati tra il 6 e il 12 novembre fate attenzione ai colpi di fulmine in spiaggia. E ancora, i nati tra il 9 e il 12 dello stesso mese avranno modo di partecipare a eventi e manifestazioni di grande condivisione.

Luna è favorevole e vi darà grande maturità nel campo dei rapporti familiari. Eccellente salute psicofisica mentre in amore Luna, Sole e Mercurio sono tutti in angolo benefico, specie per i single e per i nati dal 30 novembre al 4 dicembre. Se invece siete nati dal 27 novembre al 2 dicembre sarete responsabili e autoritari in ufficio.

Un gioco di transiti abbastanza positivo, con Marte benefico se nati nella prima decade. Valori fondamentali per voi sono stima e fedeltà e Marte ve li garantirà in amore. Se siete in ufficio sempre Marte vi renderà rapidi ed efficienti, specie se nati tra il 25 e il 31 dicembre.

Nettuno e Giove vi accolgono in perfetta forma dandovi affettività e sensibilità oltre che senso artistico. Se nati tra il 27 gennaio e il 5 febbraio vivrete un momento di decisa armonia in amore. Nel tempo libero estivo Giove vi consiglia di leggere un bel libro.

Plutone vi fa dedicare con maggiore attenzione alla vostra famiglia. Anche Nettuno collabora per rendervi partecipi nel nucleo familiare. Una nuova fiamma si accende per voi e vi farà scordare di colpo tutte le delusioni amorose vissute finora, questo soprattutto se nati tra l’1 e il 5 marzo. Nettuno vi favorisce nelle ultime consegne in ufficio se siete nati dal 9 al 15 marzo. Se invece siete nati tra il 16 e il 19 marzo Plutone amplificherà le vostre capacità organizzative.