Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 5 agosto

Giove vi apre a una giornata di scoppiettanti novità se siete nati tra il 15 e il 20 aprile. Mentre invece chi è nato tra il 21 e il 27 dello stesso mese avrà un po’ di negatività da Luna. Giove, Sole e Saturno favoriscono in amore i nati nella seconda e nella terza decade. Sole e Mercurio sono benefici nel desiderio di spendere e spandere!

Venere è in posizione fortunata e contribuisce alle vostre fortune. Nettuno vi guarda con occhi dolci e vi apre a un sentimento d’amore totalmente contrapposto. Se appartenete alla terza decade ci sarà un’intensa fusione di intenti. Una configurazione astrale che coinvolge Plutone vi favorisce nella gestione dei soldi se fate parte della terza decade.

Venere e Marte vi guardano imbronciati ma al tempo stesso non vi fanno partecipare a polemiche inutili. Sole e Mercurio vi aprono a svolte di razionalità in campo affettivo e amoroso, specie se siete nati a giugno. Chi è nato nella seconda decade avrà l’apporto del Sole dalla sua parte. Nettuno aiuta contro le avversità lavorative a chi è nato a giugno.

Luna contribuisce a darvi fortuna per ogni decade di nascita. Urano e Venere – insieme a Luna – sono dalla vostra parte e vi daranno una giornata felice e appagante se fate parte della seconda e terza decade. Plutone è in cattivo aspetto quindi fate attenzione a tenere ben piantati i piedi per terra con le spese.

Alti e bassi nel tono e nell’umore. Dovreste avvicinarvi con più dedizione alla persona che avete accanto. Per i single ottime prospettive se nati dal 28 luglio al 2 agosto. Se invece siete nati dal 29 luglio al 3 agosto fate attenzione a non esagerare nelle spese a causa di un difficile aspetto di Saturno.

Luna vi guarda benevola e vi dà maggiore intuizione e ricettività nell’entrare in contatto con le persone. Sempre Luna ma insieme a Mercurio e Venere sono tutti in aspetto ottimale per quanto riguarda l’amore. Invece la dissonanza celeste di Nettuno non vi dona temperanza nelle questioni economiche se siete nati nella seconda decade.

Fase planetaria discreta con Sole e Mercurio favorevoli per i nati in prima e seconda decade. Saturno si mostra bendisposto con voi in ambito amoroso dandovi maggiore simpatia e senso dell’umorismo. Se festeggiate gli anni dal 14 al 18 ottobre una passione rara vi incendierà i sensi. Giove vi ha riempito la borsa di introiti ma sappiate tenere qualcosa da parte.

Un quadro astrale di inizio agosto valorizzato da Luna se nati in novembre. Urano è in angolo disarmonico e vi rende quindi cervellotici e viscerali, oltre che instabili, in amore. Una dissonanza di Sole, Mercurio, Saturno, Giove e Urano si palesa per i nati nella seconda decade.

Plutone, Giove e Saturno vi danno sicurezza in voi stessi. Mercurio, Sole e Saturno sono i propulsori della vostra iniziativa rara e invidiabile, con Sole in particolare molto sorridente. Se festeggiate gli anni dal 27 novembre al 6 dicembre godete di una grande esuberanza in ambito amoroso. Se siete nati in dicembre tenete un po’ a freno i cordoni della borsa!

Urano vi apre a una giornata di grandi scelte, con Giove che inoltre vi dona leggerezza e senso dell’umorismo. Attenzione a non farvi troppo possessivi nei confronti del vostro partner, specialmente se festeggiate gli anni dal 7 al 17 gennaio. Se avete a che fare con spese di ogni genere, Giove vi potrebbe rendere stranamente spreconi.

Un solido Saturno vi sorreggerà oggi insieme a Urano. Plutone e Nettuno sono componenti essenziali della vostra anima. Avrete anche una grossa carica erotica, che però andrà un po’ in contrasto con la volontà di creare affetti. Giove vi gratifica in ambito economico se fate parte della terza decade. Urano provocherà risultati ambigui nella conservazione di denaro se festeggiate gli anni dal 29 gennaio al 5 febbraio.

Urano è molto congeniale ai nati della seconda decade, dandovi uno stato psicofisico eccellente. Marte è un po’ contrario e vi rende meno esuberanti nella corrispondenza degli amorosi sensi. Tuttavia Luna e Urano favoriranno i nati di tutte le decadi che sono single. Nettuno e Plutone vi daranno grande generosità se siete nati nella terza decade.