Oroscopo del giorno, le previsioni del 4 agosto segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 4 agosto.

I pianeti oggi tifano per voi, da Giove a Saturno fino a Leone. Solo Plutone sarà un po’ ostile e vi invierà suggerimenti di saggezza e moderazione se fate parte della terza decade. Un incontro speciale sarà favorito oggi da Luna e Sole, specialmente se siete single. Se ancora lavorate, Giove vi sosterrà se nati tra il 7 e il 12 aprile.

Venere e Mercurio danno un colpo al cerchio e uno alla botte. Possibile qualche piccolo dissapore in famiglia. Tenete a freno invece nel rapporto di coppia la vostra gelosia, specie se siete nati dal 5 al 9 maggio. Se invece siete nati tra il 21 e il 29 aprile le vostre avventure danno sfogo all’irrequietezza. Urano vi aiuterà a programmare gli impegni casalinghi.

Mercurio e Luna vi danno una giornata positiva anche se Nettuno è in contrasto e darà qualche nervosismo con figli e amici. Luna vi aiuterà a proporvi e a parlare con li vostro partner se nati tra il 9 e il 14 giugno mentre in collaborazione con Mercurio e Sole anche a lavoro vi creerete nuove prospettive se nati tra il 15 e il 19 giugno.

Un quadro sostanzialmente armonico in bellezza e salute vi giunge da Vergine. In amore ascolta la voce dell’intuito e della tenerezza per avvicinarvi a una nuova conquista. Plutone è contrario e vi rende distratti se lavorate, specie i nati nella terza e ultima decade.

Sole vi dà vitalità e buon gusto oggi. Venere è la vostra madrina nell’avvicinarvi alla vostra dolce metà con delicatezza e volontà di comprendere le esigenze. Insieme a Sole darà la chance di conquiste a chi è single. Un’organizzazione mentale perfetta vi aiuta in ufficio se siete parte della terza decade.

La vostra intelligenza è il faro che illumina la giornata grazie a Mercurio che vi aiuta a leggere le situazioni sotto la prospettiva giusta se siete nati dal 31 agosto al 7 settembre. Nettuno vi mette di fronte a qualche ostacolo del cuore da superare se siete nati a settembre. I nati nella terza decade avranno Plutone come alleato, se single. Se svolgete un’attività artistica Mercurio vi aiuterà.

Un Mercurio benefico affina le frecce al vostro arco se nati a settembre. Un felice aspetto della Luna inoltre vi porta a comunicarvi e avvicinarvi a chi vi sta a cuore in modo fortunato, specialmente se siete nati dal 13 al 20 ottobre. Plutone è in angolo disarmonico e vi renderà un po’ stanchi in ufficio se nati dal 15 al 18 ottobre. Sole invece vi favorisce se nati tra il 24 e il 29 settembre.

Calda giornata che vede Nettuno, Marte e Venere dalla vostra parte, mentre Sole e Urano sono contrari se festeggiate gli anni dal 27 ottobre al 6 novembre. Nettuno inoltre vi propone un grande patrimonio intellettuale se nati nella terza decade. Venere amplifica il vostro fascino magnetico se nati a novembre e siete single. La vostra fitta agenda di impegni vi regalerà una giornata laboriosa ma buona.

Intrecci planetari molto positivi, buona giornata anche per le relazioni d’amore e gli interessi sportivi e culturali, questo soprattutto grazie a Saturno e se siete nati tra il 29 novembre e il 4 dicembre. Nettuno però è disarmonico per i nati a dicembre che saranno obbligati a impegnarsi di più emotivamente. Giove, Saturno e Sole aiutano chi è ancora in ufficio.

Urano e Saturno vi promettono una giornata molto brillante e positiva sotto ogni punto di vista. In famiglia vi imponete con determinazione ma dolcezza specie nei rapporti con genitori, figli o fratelli e sorelle. Urano è fortunato in amore se siete nati dal 27 al 31 dicembre, mentre i liberi professionisti avranno attività molto concrete se nati dal 13 al 18 gennaio.

Saturno vi dona serietà, impegno e rigore per tutta la giornata, specie se nati nella seconda decade. Valutate e razionalizzate tutte le questioni emotive che riguardano il vostro rapporto di coppia specie se nati nella seconda decade, anche perché Urano è un po’ imbronciato. Giove e Saturno vi danno un mix di genialità e coerenza in ufficio.

Luna oggi è dissonante e questo si riverbererà sull’aspetto familiare. In amore Plutone vi dà una serena stabilità così come anche Nettuno la condisce di romanticismo se nati nella terza decade. Se svolgete un lavoro indipendente sarete abili nel programmare gli impegni, in particolar modo se nati nella seconda decade.