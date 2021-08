Oroscopo del 3 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Luna, Giove e Sole continuano a darvi grandissima forma fisica (ma non eccedete negli sport!). Molto in evidenza la parte passionale dell’amore specie per chi è nato dal 24 marzo all’1 aprile grazie al duetto Sole-Luna. I rappresentanti della prima decade vivranno una fase infuocata! Un intuito eccezionale vi guiderà oggi in ufficio.

Discreta fase per i nati dal 29 aprile al 5 maggio grazie a Venere. Sole e Saturno vi mettono qualche sgambetto strada facendo ma niente di grave. Nettuno e Plutone vi mettono invece le ali per le vostre conquiste erotiche se nati dal 29 aprile al 7 maggio. Saturno e Sole sono invece disarmonici quindi attenzione. Non vi innervosite in ufficio se i capi vi chiedono una precisione eccessiva.

Una frizzante Luna vi regala colpi di fortuna inattesi se festeggiate il compleanno dal 28 maggio al 6 giugno. Nettuno provoca qualche lieve baruffa in amore se appartenete alla terza decade: niente di grave, non lasciatevi prendere da nervosismi eccessivi. Luna è magnifica, inoltre, per i nati della terza decade, mentre un portentoso Giove vi dona decisione lavorativa.

Venere, Urano e Nettuno vi sorridono se appartenete alla seconda e alla terza decade. Plutone sarà però contrario e potrà giocarvi qualche scherzetto. Grande rilevanza per la parte romantica dell’amore su quella passionale, specie se siete nati dal 2 al 7 luglio. Plutone è contrario a lavoro e vi dice di volare bassi se fate parte della terza decade.

Luna e Sole sono fortunati insieme a Mercurio e vi danno anche una partecipazione delicata ai desideri amorosi altrui. Venere, Sole e Marte vi favoriscono se fate parte della seconda e della terza decade. Se le vostre ferie non sono ancora iniziate continuate a lavorare con attenzione e rigore, specie se nati dal 12 al 19 agosto.

Venere e Marte vi sorridono se nati in agosto e fino al 4 settembre vi regaleranno grandi stimoli. Venere e Sole, inoltre, vi daranno molte soddisfazioni in amore, anche se Luna è un po’ ostile. Servirà un po’ di capacità di dialogo. Se siete ancora in ufficio dovrete fare i conti con la contrarietà di Nettuno per i nati nella terza decade.

Mercurio vi fa un pochino irrequieti se nati nella seconda decade. Sarà necessario qualche momento di dialogo e confronto con la famiglia, perché il pianeta vi stimola a non trascurare la dimensione casalinga. Luna, Venere, Giove e Saturno vi consentiranno di entrare a stretto contatto con la persona del vostro cuore. Plutone continua a osteggiarvi in ufficio e i vostri capi vi chiedono troppo se siete nati tra il 15 e il 18 ottobre.

Venere e Marte vi consentono di vivere una giornata abbastanza soddisfacente se siete nati tra il 9 e il 14 novembre. Nettuno transita in felice posizione amorosa specie se fate parte della terza decade. Chi festeggia gli anni dal 7 al 10 novembre deve tenere i piedi ben piantati a terra, perché Sole è in orbita contraria. Urano è dissonante in ufficio se fate parte della seconda decade.

Sole e Mercurio si alleano per darvi energia e dinamismo, così come anche generosità. Il Sole ha una particolare eccellenza oggi così come anche Giove esalta la vostra lungimiranza. Accordo sessuale e intesa mentale oggi grazie a Giove e Sole con la vostra dolce metà, occhio però a qualche turba per i nati dal 5 al 10 dicembre. Giove vi aiuta a sciogliere un’ambigua matassa sul posto di lavoro.

Una configurazione favorevole accompagna il vostro segno grazie a Marte, specie per i nati nella seconda decade. Senso dell’umorismo e capacità di autoironia saranno i vostri punti fermi. Venere e Urano, inoltre, vi renderanno partecipi e sensibili alle esigenze del vostro partner. Giove può farvi un po’ distratti in ufficio se nati a gennaio.

Giove troneggia e vi favorisce se siete nati dal 15 al 19 febbraio. Sole invece è contrario e vi rende un po’ spigolosi con la vostra dolce metà se festeggiate gli anni dal 4 all’8 febbraio. Se avete abbracciato la libera professione Luna vi regala veri e propri momenti di gloria.

Nettuno vi illumina il cammino specie se siete già in vacanza. Ottime indicazioni sul vostro benessere psicologico se siete nati tra il 9 e il 14 marzo. Luna è però in angolo disarmonico se siete nati dal 13 al 19 marzo. Urano stende il suo manto protettivo su di voi e la vostra dolce metà se siete nati nella seconda decade. Venere vi mette qualche ostacolo in ufficio ma non date troppo peso.