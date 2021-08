Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 2 agosto

Giove innalza il tono vitale affinando la vostra sensibilità. Luna e Mercurio sono vostri alleati in amore, specie se siete nati tra il 2 e il 9 aprile. Tenete un comportamento serio e professionale in ufficio grazie a Saturno, specie se siete nati nella seconda decade.

Un po’ di stanchezza fisica: le vacanze non sono ancora giunte, cercate di tenere duro ancora per un po’. Sole continua la sua fase imbronciata, specie in ambito familiare. Nettuno e Plutone invece saranno armonici in amore per i nati della terza decade e quelli tra il 14 e il 18 maggio. Se invece siete nati tra il 20 e il 25 aprile, Marte sarà vostro alleato in campo professionale.

Luna, Sole, Mercurio, Giove e Saturno sono tutti dalla vostra parte. Solo Marte è un po’ contrario per i nati della seconda decade. C’è bisogno di maggiore tenerezza per quanto riguarda l’amore: non siate austeri se siete nati tra il 3 e il 9 giugno. Nettuno si trova ancora in angolo contrastante in ufficio se siete nati nella terza decade.

Un mese da non dimenticare se appartenete a prima e terza decade. Urano e Venere vi spalleggiano ma Plutone sarà un po’ disarmonico per i nati nella terza decade. Chi invece è nato tra il 12 e il 19 luglio potrà vivere momenti magici insieme al partner, occasionale o meno. Se appartenete alla terza decade fate attenzione agli scambi con i colleghi perché potrebbero crearsi equivoci.

Sole splende nel vostro segno insieme a Marte. Se festeggiate gli anni dal 25 al 30 luglio non vi accanite nel desiderare l’impossibile a livello amoroso, nonostante Luna sia positiva. Questo specialmente per i nati in seconda e terza decade. Venere e Marte vi aprono a sorprese frizzanti, mentre Sole e Mercurio vi daranno buonumore in ufficio.

Giornata benefica e positiva grazie e Venere e Marte, che vi doneranno salute e forma fisica se nati nella seconda decade. Nettuno vi contrasta ma solo sul piano strettamente tecnico, se fate parte della terza decade. Oggi servirà molta comprensione per le esigenze della vostra dolce metà se siete nati a settembre, in ufficio invece metterete in scena qualità formidabili se nati nella seconda decade.

Lunedì molto soddisfacente con Luna, Mercurio e Sole che danno benefici in ogni campo. Plutone è in angolo contrario e può generare qualche forma di possessività in amore, quindi sappiate farvi scivolare da dosso – grazie a Luna - i dubbi sul vostro partner. Saturno è molto positivo se siete nati tra il 2 e il 5 ottobre in ambito lavorativo.

Agosto sarà un mese davvero fortunato per voi: ne riscontrate già gli effetti se siete nati nella seconda decade. Venere, Marte e Plutone sono dalla vostra parte e vi danno salute ottimale se nati dal 7 al 18 novembre. Una nuova fiamma incendia i vostri sensi e Nettuno vi aiuterà a coltivare questo interesse. Conquisterete posizioni in ufficio.

Gioco planetario veloce e stimolante oggi anche se bisogna fare attenzione alla sfera privata e amicale. Saturno e Sole reclamano sentimenti forti per il vostro cuore, specie se siete nati nella seconda decade. Con un piglio notevole riuscite a mettere a posto una situazione delicata in ufficio se nati dal 5 al 10 dicembre.

Plutone vi allieta la giornata in molti settori, specie se siete nati dal 14 al 17 gennaio. Siete sintonizzati in modo pieno e gioioso con la vostra dolce metà, anche grazie alla splendida posizione di Venere. Se siete ancora in ufficio, la vostra attività professionale sarà ammirevole se nati dal 10 al 13 gennaio.

Luna vi renderà lucidi e attenti, anche se Mercurio vi contrasterà se nati tra il 25 e il 31 gennaio. Urano è contrario se appartenete alla seconda decade e anche Sole dissonante vi porrà di fronte alla valutazione dei vostri sentimenti. Se svolgete una professione nell’ambito comunicativo o giornalistico potreste risultare lievemente impreparati nel caso foste nati a febbraio.

Posizioni astrali magnifiche. Nettuno vi consente di svolgere qualsiasi progetto con velocità ed efficienza. Urano vi apre al vero amore e alla pura espansione sentimentale, con il sostegno di Saturno e specie se siete parte della seconda decade. Giove, Plutone e Saturno inoltre vi fanno avanzare in maniera considerevole in ufficio.