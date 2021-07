Oroscopo del 31 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Sole continua a gratificarvi con generosità, orgoglio e dignità. Avrete anche altruismo e simpatia se nati nella seconda decade. Una fiamma di potente desiderio si è accesa dentro di voi grazie a Luna e Urano, specie se siete nati in prima e seconda decade. Conquistate a lavoro i favori di un capo con la vostra azione vincente, questo grazie a Giove e soprattutto per i nati nella prima decade.

Si placano le vostre insicurezze e la forma psicofisica ne beneficia, specie per i nati tra il 23 e il 26 aprile. Se siete invece nati tra il 3 e il 10 maggio l’amore bussa alla vostra porta grazie a Luna. Chi ha già una coppia stabile si gode i piaceri di essa. Urano è strepitoso in ambito lavorativo per i nati nella seconda decade.

Diversi pianeti in ottimo aspetto specie se festeggiate gli anni a giugno. Venere però è negativa se siete parte della prima decade. Sole e Mercurio, se nati a maggio, vi danno grande risalto nell’aspetto passionale. Giove e Saturno esaltano costanza, rigore e fedeltà a lavoro.

Momento fortunato dettato da Luna e Urano, specie per i nati dal 29 giugno al 5 luglio. Luna e Nettuno sono in splendido aspetto amoroso per chi festeggia gli anni tra il 17 e il 22 luglio, con Plutone però un po’ imbronciato. Il lavoro oggi non vi pesa anche vista la connessione con un collega.

Vari colpi di scena con Venere in bell’aspetto che veglia sulla vostra salute e sulla forma fisica. Giove, Saturno e Urano non vi fanno però entrare sempre in sintonia con i vostri familiari, specie se nati ad agosto. Venere, Marte e Sole vi continuano a invitare sollecitazioni di ardimento amoroso se appartenete alla prima decade, mentre in ufficio Sole vi favorisce in modo pieno.

Nettuno è negativo ma siete comunque pimpanti, mentre Luna è positiva. Urano è in splendido aspetto e vi preparare grandi momenti di intesa erotica con la vostra dolce metà. Un percettivo Mercurio vi renderà efficienti in ufficio se nati a settembre.

Un po’ annoiati, l’attesa delle ferie provoca un po’ di insofferenza. Venere è molto positiva ma in famiglia potrebbero esserci alcuni dissapori. Aria di routine anche in amore, mentre i single sentiranno un po’ di stanchezza e apatia. Plutone vi provoca oggi in ufficio se fate parte della terza decade con qualche atteggiamento brusco da parte dei colleghi.

Marte e Venere vi gratificano lo spirito e rilasciano la vostra voglia di avventura. La famiglia vi presenta uno scenario maggiormente placido se nati a novembre. La componente emotiva e sentimentale assume un ruolo consistente in questa giornata anche se Luna è dissonante (Venere per fortuna no). Se lavorate ancora non fatevi scalfire in ufficio da chi sembra vi sia passato avanti.

Giove e Sole vi illuminano in queta giornata specie se festeggiate gli anni in prima o terza decade. Discrete soddisfazioni in famiglia mentre in amore i desideri della vostra compagnia si tramutano quasi in ordini, specie se siete all’inizio di una nuova storia. Uno strepitoso Saturno accompagna le vostre mosse in ufficio se siete nati nella seconda decade.

Luna vi dà positività a livello psicofisico ma anche familiare. Cercate però di non essere possessivi in amore. Se siete single Urano vi favorirà se nati tra il 29 dicembre e il 5 gennaio. Ritmi pacati e lenti ma comunque efficaci a lavoro.

Mese che termina all’insegna del buonumore per i nati in tutte le decadi. Se siete nati nella terza avrete un desiderio e un fascino molto intensi in campo amoroso. Urano però è dissonante e vi suggerisce qualche limitazione. Se fate parte della prima decade Sole non vi guarda di buon occhio e avrete ritmi di lavoro troppo ripetitivi.

Marte e Venere vi guardano imbronciati se appartenete alla prima decade. Se festeggiate gli anni tra il 5 e il 10 marzo dovete chiarire una questione fondamentale che il partner vi pone. Plutone e Urano vi favoriranno invece se siete single. Se svolgete un lavoro connesso con la pubblicità o il commercio, Plutone, Luna e Urano vi aiuteranno se nati a maggio.