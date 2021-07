Oroscopo del giorno, le previsioni del 29 luglio segno per segno

Scenario che vi vede carichi di energia con Sole e Mercurio in ottima posizione per i nati tra il 23 e il 28 marzo. Il vostro cuore batte forte per un amore sorto da poco ma Plutone è ostile per i nati nella terza decade quindi mantenete una posizione attendista. Giove invece favorirà i nati in quella stessa decade per quanto concerne il profilo lavorativo.

Momento di dimensione privata se siete parte della prima decade. Giornata in cui ci potrebbero anche essere dissapori in famiglia ma non preoccupatevi, nulla di grave. Se appartenete alla seconda decade il Sole vi obbliga a impegnarvi concretamente per il benessere della persona amata, soprattutto se siete nati a maggio. Un po’ di nervosismo in ufficio se nati dal 25 al 30 aprile.

Luna benefica vi colora la giornata e vi darà forma fisica discreta, oltre che assoluto relax. Molta voglia di tenerezza con la vostra compagnia di vita specie grazie a Luna. Saturno vi suggerisce di essere poetici e dolci. Un’occasione d’oro vi si propone in ufficio: non rifiutate assolutamente!

Qualche piccolo contrasto familiare può creare lievi perturbazioni estive ma niente di grave anche se Luna e Plutone sono dissonanti. L’organizzazione di una vacanza occupa i pensieri vostri e della dolce metà, specialmente se siete nati tra il 30 giugno e il 5 luglio. Lasciate perdere i pettegolezzi in ufficio e viveteli con distacco.

Giornata sereno-variabile per voi, con Urano, Giove e Saturno dissonanti per questioni non gravi ma di ordine pratico. D’altro canto, Sole e Mercurio vi sostengono se fate parte di seconda e terza decade. Il vostro cuore è in attesa di ricevere nuove emozioni grazie a una Venere che darà equilibrio e pacatezza, mentre in ufficio la situazione globale crea un po’ di stanchezza mentale che però non pesa.

Urano oggi vi favorisce al top specie se siete nati nella seconda decade. Ottime indicazioni dai rapporti sociali e familiari, buona salute ma se siete nati in agosto non esagerate con la muscolatura negli sport. Venere e Urano vi daranno esplosioni d’amore improvvise se nati in prima e seconda decade. Se siete single Plutone galvanizza i vostri desideri se nati dal 14 al 17 settembre. Siete infaticabili lavoratori e lo dimostrate anche oggi.

Saturno è favoloso e vi dà capacità di conciliazione in famiglia, anche se i legami con i genitori possono vivere una fase altalenante per via di Plutone e Luna, specie se appartenete a seconda o terza decade. Giornata di scambio appassionati di amorosi sensi con la vostra dolce metà, mentre in ufficio trovate il modo di contemperare tutte le vostre esigenze grazie a Venere se siete parte della prima decade.

Quadro astrologico con il Sole che può darvi qualche nervosismo. Avrete la tentazione di evadere e fuggire ma per fortuna Nettuno e Plutone sono dalla vostra parte se siete nati dal 12 al 17 novembre. Una fiamma si è accesa dentro il vostro cuore per una persona conosciuta da poco. Ora è arrivato il momento di far capire che l’interesse è reale! Venere vi aiuta a gestire le vostre iniziative professionali se siete nati nella terza decade.

Luna, Sole e Mercurio vi daranno diversi colpi di scena in differenti ambiti, specie se festeggiate gli anni nella seconda decade. Una ventata di autentica passionalità vi travolge se avete iniziato da poco un rapporto sentimentale. Avete abbracciato la libera professione? Mostrerete uno sprint eccezionale se nati tra il 6 e il 12 dicembre.

Un fortunato, efficiente e lucidissimo Saturno vi migliorerà la vita quotidiana oggi, sotto ogni profilo. Una volontà di dialogo franca e aperta sarà alla base della vostra relazione oggi: ritroverete l’intesa se siete nati tra il 2 e l’8 gennaio. Se siete nati nella seconda decade inoltre potreste organizzare un viaggio insieme all’insegna della cultura. Nettuno e Plutone favoriscono i lavoratori nati dal 12 al 17 gennaio.

Luna e Giove vi sorridono con grande energia fisica e mentale se festeggiate gli anni dal 5 al 14 febbraio. Volete ritagliarvi uno spazio tutto vostro con la persona che vi fa battere il cuore, anche se Urano contrario vi farà rinunciare ad alcune vostre predisposizioni se siete nati nella seconda decade. Luna vi aiuterà a trovare eloquenza suadente in ufficio.

Nettuno e Plutone ravvivano il vostro Io creativo. Se siete nati tra il 12 e il 17 marzo siete nel pieno di questo effetto mentre se nati nella prima decade subite l’ostilità di Venere. Nonostante la vostra fama il segno erotico, l’intesa sessuale non basta per scegliere la persona che volete al vostro fianco. Saturno vi concede una sintonia mentale di primo livello se avete di recente conosciuto qualcuno con cui vi state frequentando e siete nati in prima o seconda decade. Nettuno e Plutone inoltre vi infondono attuazione di progetti lavorativi specie se nati in marzo.