Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 27 luglio

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 27 luglio.

Un quadro dei transiti con Luna e Saturno che vi inviano suggerimenti di buon senso pratico. Sole illumina il vostro carattere magnanimo e ispira fiducia nella vostra dolce metà, questo con l’azione combinata di Marte. Sole inoltre vi fa un po’ troppo protagonisti in ufficio, quindi non fatevi prendere troppo dal vostro personaggio!

Luna benefica che vi darà volontà di apprendere ed esperienza. Insieme a Luna anche Venere, Plutone, Nettuno, Urano e Mercurio sono tutti schierati dalla vostra parte. Ancora Luna vi dà una grande spinta emotiva in amore, specie se fate parte dei nati tra il 25 e il 30 aprile. Impiegate le vostre risorse economiche in un investimento, specie se fate parte della prima decade.

Novità radiose oggi con Marte che illumina il cammino dei nati dal 15 al 22 giugno. Sole inoltre – insieme a Saturno e Mercurio – stabilisce una benedizione per il rapporto stabile, specialmente per i nati tra il 25 maggio e il 5 giugno. Sole e Marte vi danno grande libertà di manovra nella vita professionale.

Mercurio continua a favorirvi in salute e sul lato intellettuale se nati dal 17 al 22 luglio. Venere modifica un po’ della vostra volubilità poiché sempre Mercurio vi rende riflessivi e analitici. Nettuno inoltre vi creerà stimolanti contatti con cui arricchirvi. Urano, Giove e Nettuno vi favoriscono anche in amore, specie se fate parte della seconda decade. Risolvete una situazione piuttosto spinosa in ufficio e la cosa vi riempirà di soddisfazione.

Urano è un po’ negativo e vi richiama alla normalità dopo alcuni passaggi a vuoto. Venere, Sole e Marte continuano invece a essere schierati con voi. Venere vi darà spirito di avventura se siete single nati dal 17 al 22 agosto. Gli impegni lavorativi non vi danno tregua ma Mercurio vi rafforzerà se nati dal 13 al 22 agosto.

Mercurio si trova in buona posizione e arricchisce la vostra vita sociale se fate parte della terza decade. Sempre lui vi favorisce in amore se siete nati dal 7 al 12 settembre, dandovi una carica erotica enorme (grazie anche a Plutone) se fate parte della terza decade. Qualsiasi attività lavorativa vogliate, la vostra mente resterà sempre vigile se nati dal 9 al 15 settembre.

Orizzonte estremamente produttivo davanti a voi. Mercurio e Plutone vi danno battaglia ma avrete Venere e Saturno come alleati, soprattutto chi è nato tra il 9 e il 14 ottobre. Non potete fare a meno dell’amore, che balza al primo posto tra le vostre priorità. Non vi fate prendere invece la gola da facili guadagni prospettati di altri: si tratta di bluff.

Luna vi tocca positivamente e vi darà grande umorismo in famiglia, oltre che un notevole senso di allegria. Se siete nati dal 2 al 7 novembre non scordatevi oggi di valorizzare la vostra relazione. I guadagni lavorativi stanno diventando sempre più consistenti, specie se fate parte della terza decade.

Una costellazione planetaria con Sole e Marte che vi danno brillantezza e slancio. Anche in amore vi attirerete grandissime simpatie se siete nati dal 25 al 30 novembre. Luna, Giove e Nettuno sono contrari e vi svuotano un po’ le tasche se siete nati tra il 10 e il 14 dicembre.

Venere vi aiuta a risolvere difficoltà sia piccole che grandi. Urano vi spiana la strada dotandovi di arguzia e di adattabilità, specie se nati dal 30 dicembre al 5 gennaio. Venere inoltre vi dona le qualità e il piglio necessari per agire in amore, specie se siete parte della terza decade. Le coppie di lungo corso vivranno momenti felici grazie a Luna e Nettuno. Se siete nati dal 29 dicembre al 6 gennaio Urano vi potrà rendere un po’ insofferenti in ufficio.

Urano e Marte possono crearvi qualche impedimento che però supererete bene. Se avete scelto di andare in vacanza in questo periodo Luna vi strizza l’occhio se siete single e se siete nati tra il 13 e il 18 febbraio. Marte, seppur dissonante, accende fuochi di passione. Plutone vi fa tagliare importanti traguardi professionali se siete nati tra il 15 e il 17 febbraio.

Mercurio armonizza la vostra vita familiare se siete nati dal 16 al 20 marzo. Luna, Giove e Nettuno vi daranno invece un amore ideale se siete nati dal 10 al 15 marzo. Venere però vi chiede di non strafare in queto ambito! Saturno e Mercurio restano super positivi. Giove e Plutone vi sostengono in ufficio se fate parte di prima e terza decade.