Oroscopo del giorno, le previsioni del 23 luglio segno per segno

Oggi sarete in grado di tagliare traguardi prestigiosi. Momento ottimo anche per le relazioni, soprattutto sotto l’aspetto passionale. Tale ipotesi funziona soprattutto se siete nati dal 29 marzo al 6 aprile. Sole e Marte vi spianano la strada in ufficio e Urano vi darà anche un’ulteriore fortuna in questo ambito.

Giornata estremamente produttiva per voi. State però molto cauti in amore perché Sole e Marte sono dissonanti per i nati dal 21 al 25 di aprile. Urano vi dona uno splendido attivismo in ufficio, così come anche Plutone. Avrete in mano le redini del vostro destino se siete nati tra il 24 e il 29 aprile.

Giove e Nettuno sono contrari oggi ma solo per farvi riflettere e agire per il meglio. Mercurio è invece in aspetto felice per quanto riguarda i sentimenti. Anche se il partner sarà un po’ capriccioso cercate di essere saggi e comprensivi, oltre che flessibili. Saturno, Mercurio, Marte e Sole vi favoriscono in ufficio, anche se Nettuno vi mette qualche bastone tra le ruote qualora siate nati tra il 10 e il 13 giugno.

Un’inaspettata energia vi consente di affrontare meglio i pensieri familiari, peraltro con grande intuito e genialità. Luna è dissonante in amore: c’è la necessità di sciogliere un equivoco, specie se siete in un rapporto instaurato di recente. Se siete nati dal 30 giugno al 6 luglio avrete una nuova proposta di lavoro da valutare.

Un frizzante gruppo di pianeti vi ravviva lo spirito. Sole e Marte vi promettono in particolare grandi incontri erotici in vacanza, specie se festeggiate gli anni nella prima e nella terza decade. I nati nella seconda decade invece vedranno calare qualche ombra di noia nei rapporti di lunga durata. Marte è il fautore della vostra fortuna lavorativa se siete nati dal 14 al 20 agosto.

A parte qualche piccola contrarietà, Luna, Venere, Plutone e Urano vi sosterranno se nati in prima e terza decade. Qualche piccola dissonanza potrebbe arrivare in amore da Giove e Nettuno se siete nati dal 14 al 18 settembre. Luna e Plutone però metteranno le cose a posto. Non tiratevi indietro qualora ci fosse una scelta importante da prendere in ufficio, specialmente se siete parte della seconda decade.

Ottimi auspici per voi, con Luna e Mercurio che nonostante qualche momento di incomunicabilità con la persona a voi cara vi garantiranno capacità di ottenere un piglio più maturo. A livello lavorativo Sole e Marte vi daranno svolte dinamiche, specialmente se nati in prima e seconda decade.

Entusiasmo in questa giornata con Mercurio al vostro fianco. Sole, Marte, Saturno e Urano sono contrari quindi potrebbero incrinare la vostra forma fisica. Occhio soprattutto a intestino e apparato urogenitale. Una dissonanza Sole-Urano vi invita a valutare tutti gli aspetti del rapporto di coppia. Chi è nato dal 30 ottobre al 5 novembre potrebbe dover affrontare dei mutamenti a livello di vertici lavorativi.

Luna, Marte e Sole vi daranno possibilità reali in ogni campo. Se siete nati dal 26 al 30 novembre e dal 5 al 9 dicembre otterrete un calore passionale incredibile dal vostro partner. Plutone in ottimo aspetto vi darà cambiamenti positivi in ufficio.

Mercurio dissonante vi impone qualche stop momentaneo in alcune iniziative. Venere inoltre impone un’essenziale verifica del vostro rapporto di coppia, anche se non c’è nulla di grave, specialmente se siete nati dal 12 al 17 gennaio. Fate buon viso a cattivo gioco oggi in ufficio se siete nati nella prima e nella terza decade.

Strada un po’ in salita oggi ma niente di grave. Saturno vi farà prestare aiuto concreto a un amico in difficoltà, specie se siete nati nella seconda decade. Questo produrrà ottimi effetti su tono e umore. Risolvete una momentanea incomprensione con la vostra dolce metà e, grazie a Saturno, condividete maturità e ascolto se nati nella seconda decade. Se nati tra il 29 gennaio e il 5 febbraio non fatevi prevaricare a lavoro da chi alza la voce.

Un nuovo giorno che si prospetta un pochino complicato. Urano e Mercurio propongono una situazione un po’ incerta con una persona che vi aveva fatto scattare un colpo di fulmine. Cercherete di capire soprattutto cosa vi piace per dare un giudizio. Venere è dissonante in ufficio per i nati nella prima decade, quindi evitate oggi la competizione con gli altri.