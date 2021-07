Oroscopo del 22 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Sole vi fa assistere a un deciso rinnovamento in tutti i campi. In famiglia godete di una grossa armonia e la vostra salute è eccellente. Fate attenzione però a non spendere troppe energie vitali. Vi avvicinate alla persona che vi fa emozionare con slancio e passione, specie se fate parte della seconda decade. Un’ottima configurazione astrale vi darà alcuni lussi da concedervi se nati a marzo.

Oggi la vostra voglia di fare e realizzare viene stimolata e vi servirà quando sarete chiamati in causa per risolvere alcune situazioni familiari. Sole vi è contrario se siete nati nella prima decade. Plutone rinverdisce la vostra vita erotica, specialmente se fate parte della terza decade. Sole però non vi fa spendere il tempo con tranquillità e disinvoltura per via della sua contrarietà.

Sole è consono e vi consente di stimolare la vostra personalità anti-convenzionale. Richiesto invece un grosso equilibrio nell’ambito familiare. Giove e Nettuno sono dissonanti in amore nonostante abbiate un’intensa passione, specie se siete parte di prima e terza decade. Se festeggiate gli anni dal 4 al 10 giugno potete dirvi soddisfatti di quanto avete ottenuto finora.

Mercurio ha il potere di rinnovare il vostro gusto per l’avventura, specie se siete nati tra il 12 e il 16 luglio. Anche il cuore si appassiona e viaggia verso nuovi interessi ma se siete nati nella prima decade tenetevi al riparo da sortite audaci perché Luna è dissonante. Siete un segno espansivo e generoso, quindi oggi non baderete a spese per gli altri.

Un incastro di pianeti vi apre a un momento fortunato. In particolare Sole vi darà gusto per il bello e ricerca dei piaceri della vita. Iniziate anche a ragionare su un futuro di vita insieme con la vostra dolce metà, parlandone con calma ma pure con cautela se siete nati tra il 18 e il 23 agosto. Urano non vi dà soddisfazione in ufficio, specialmente se nati tra li 29 luglio e 4 agosto.

Mercurio e Urano si trovano in due segni molto favorevoli per voi e il momento è altamente positivo. Tuttavia il vostro temperamento pacato sarà pungolato da interessi e svariate proposte per impegni sociali e mondani. Nettuno è dissonante e provoca qualche momento di fibrillazione nelle coppie. Urano però vi darà capacità di adattamento e comprensione. Oggi darete il massimo in ufficio se fate parte dei lavoratori del campo creativo.

Venere vi sorride porgendovi novità in diversi campi, da quello sociale-mondano a quello familiare. Marte è un vostro prezioso alleato e vi darà serenità con la vostra dolce metà, oltre che una sintonia facile a livello erotico. Se siete parte della prima decade e siete single sbaraglierete la concorrenza. Venere è bendisposta anche per i lavoratori della terza decade ma occhio alla Luna contraria per i nati nella prima.

Una ventata di allegria e voglia di fare nuove imprese sveglia un segno un po’ ozioso come il vostro. Giove e Nettuno vi fanno battere forte il cuore specialmente se siete nati dal 5 al 10 novembre. Giove inoltre è positivo in ufficio se fate parte dei nati tra il 23 e il 25 di settembre e se operate nel mondo del business.

Il Sole oggi occupa trionfalmente il segno amico del Leone e vi darà grande carica vitale, specialmente se nati nella prima decade. Se siete in viaggio verso un paese lontano e siete ancora single gli astri vi predisporranno un amore irripetibile. Marte e Sole inoltre vi consentiranno di apprezzare pienamente la libera professione che avete scelto.

Potreste avvertire oggi una certa stanchezza per via della dissonanza di Mercurio. Il vostro umore è discreto mentre invece è molto profonda la sintonia con la persona che avete scelto, specie se fate parte della seconda decade. Luna è benefica e vi farà riflettere sulla relazione. Se lavorate in banca, Urano vi darà la possibilità di assicurare conti in ordine se siete nati nella prima decade. Se invece fate parte della seconda state attenti a Mercurio contrario.

Saturno vi dà un tono vitale alto e una salute eccellente. Condividerete interessi culturali e politici insieme alla vostra dolce metà specialmente se fate parte della prima decade. Se svolgete un lavoro nel commercio o nella pubblicità riceverete risultati di prim’ordine, specie se nati nella seconda decade e avete l’appoggio di Saturno.

Adattabilità sarà la vostra parola chiave di oggi per via di alcune circostanze imprevedibili, soprattutto nell’ambito familiare e a livello pratico se siete nati nella seconda decade. Attenzione a non esagerare con le pretese verso il vostro partner: frenate alcune pulsioni perché potrebbero trasformarsi in un boomerang. Giove e Urano sono positivi e vi regalano una magnifica serata a due. Dimostrate tutte le vostre capacità nei rapporti familiari se siete nati a febbraio, con l’aiuto di Giove.