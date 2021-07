Oroscopo del giorno, le previsioni del 20 luglio segno per segno

Luna non vi fa stare fermi neppure un momento: sarete dinamici e scattanti. Mercurio e Sole sono entrambi imbronciati dal punto di vista amoroso, quindi se appartenete alla seconda decade avvertite un desiderio di dialogo che possa migliorare la condizione di incertezza. Se svolgete una professione che riguarda la fotografia, Venere e Luna vi ispireranno talento se siete nati in prima e seconda decade.

Plutone e Nettuno lavorano per voi se appartenete alla terza decade. I due pianeti inoltre vi daranno grinta e volontà se nati dal 13 al 16 maggio. Vi adoperate in amore per conquistare una persona che vi ispira simpatia e intelligenza, specie se appartenete alla prima o alla terza decade. Sole e Mercurio vi stimolano a venire allo scoperto. Il vostro carattere magnanimo vi fa sostenere in ufficio una persona nuova.

Una giornata con splendide indicazioni. Venere tocca le corde della vostra sensibilità se fate parte di prima e seconda decade. Una nuova fiamma incendia i vostri sensi se appartenete a prima e seconda decade ma pure se siete nati nello specifico tra il 12 e il 17 giugno. Consigliatevi con amici fidati prima di dire sì a una nuova proposta lavorativa.

Giornata con un po’ di fibrillazione per via delle incombenze quotidiane e dei tanti impegni. Avrete comunque serenità emotiva e benessere psicofisico garantiti da Luna. Chi è nato nella terza decade, complice Nettuno, si appassiona a temi spirituali e filosofici. Maggiore bisogno di comunicazione per quanto riguarda la relazione, soprattutto se siete nati tra il 27 giugno e 4 luglio. Sole e Nettuno vi regalano però ottimi momenti di eros. Lo stesso Nettuno, inoltre, se siete nati nella terza decade vi offre divertimento in ufficio.

Marte continua a restare nel vostro segno dandovi freschezza e fiducia. Luna e Venere formano un ottimo aspetto per quanto riguarda i flirt e la capacità emotiva. Inoltre Mercurio è il vostro paladino professionale se siete nati dal 25 al 30 luglio.

Forza di volontà notevole anche in famiglia per voi oggi. Salute fisica al top, con Sole e Mercurio che ve la garantiscono se siete parte di prima e terza decade. Vi dedicate alla conquista di una persona che vi sta stregando. Sole, Venere e Plutone sono infatti in splendido aspetto per i nati dal 14 al 17 settembre. Cambiamenti significativi in arrivo in ufficio per i nati nella terza decade.

Luna e Venere alzano il vostro livello di sensibilità. Se appartenete al genere femminile vedrete migliorare costantemente il vostro aspetto fisico e noterete un miglioramento nei rapporti familiari. La Luna propizia l’esclusività relazionale e Venere aggiunge un tocco di romanticismo che non guasta. Se svolgete un lavoro nell’ambito del commercio avrete una giornata di grandi successi.

Urano dissonante può incrinare un po’ i toni familiari se siete parte della seconda decade. Nettuno condiziona un po’ le vostre scelte emotive specialmente se siete nati dal 10 al 12 novembre. Chi invece è nato tra il 13 e il 17 dello stesso mese avrà Plutone tecnicamente positivo. Se svolgete un lavoro indipendente avrete scambi redditizi.

Luna registra una maggioranza di forze planetarie positive, tra cui Marte per i nati nella terza decade e Saturno per chi è nato dal 29 novembre al 4 dicembre. Non manca anche Plutone, che darà grandi successi amatori ai nati nella terza decade e innalzerà anche il livello della temperatura erotica. Giove e Nettuno sono però contrari in ambito lavorativo quindi datevi una calmata!

Mercurio è molto idealista e ostile, vi porta a guardare il mondo in maniera troppo entusiastica. Dovete dare una svolta alla vostra realtà sentimentale con una partecipazione più intensa alle dinamiche relazionali. Plutone è in ottimo aspetto per i lavoratori dal 14 al 17 gennaio.

Una fase decisamente segnata da una configurazione di pianeti fausta, con la Luna molto positiva per i nati nella terza decade. I sentimenti autentici avranno un primo piano per voi, con Luna e Saturno che vi faranno volare anche dal punto di vista emotivo ed erotico. Se fate parte dei lavoratori del mondo del business avrete l’occasione di conseguire grandi risultati oggi.

Uno splendido Mercurio vi migliora l’umore, anche se a contrastarvi c’è la Luna. Fate attenzione alle troppe chiacchiere sui social media se siete nati dal 4 al 7 marzo. Giove e Plutone garantiscono una combinazione ottima di vita passionale ed erotica. Sole, Urano, Plutone e Nettuno invece vi attraggono in una bella sfida a livello professionale.