Oroscopo del giorno, le previsioni del 17 luglio segno per segno

Marte vi continua a favorire e a regalarvi grinta e vigore fisico, specie se appartenete alla seconda decade. Mercurio inoltre fa risvegliare il bambino che è in voi se siete nati tra il 6 e il 9 aprile: chi ha una relazione stabile avrà in Saturno un fenomenale appoggio. Marte vi darà schiena dritta anche in ufficio.

Giove è benefico e vi apre a una giornata molto positiva, con ottime indicazioni sotto l’ambito familiare. Plutone non vi fa sfuggire le occasioni per fare bene in amore, specie se siete nati dal 14 al 17 maggio. Nettuno vi mostra attivissimi in ambito lavorativo.

Urano continua a stabilire ottimi rapporti con il vostro segno, che verrà stimolato in termini generali. Venere è legatissimo ai rapporti parentali e vi fa dare il meglio in famiglia. Mercurio e Marte inoltre vi favoriscono in amore se fate parte di prima o seconda decade. I single si attendano colpi di fulmine. Mercurio vi aiuta nelle scelte in ufficio se siete nati dal 29 maggio al 5 giugno.

Plutone, Mercurio e Sole vi sorridono e vi danno una forma fisica che non desta preoccupazioni. Con l’appoggio di Urano, inoltre, i nati nella seconda decade potranno aumentare il tono muscolare. Urano e Nettuno vi abbracciano in termini amorosi e vi favoriscono se siete parte della prima e terza decade ma pure se siete single. Urano è in ottimo aspetto lavorativo per i nati nella seconda decade.

Venere è ancora favorevole specie per i nati nella prima decade, così come per i nati tra il 25 e il 29 luglio. Mercurio vi darà preziose conoscenze da sciorinare nel corso della giornata. In amore qualcuno merita il vostro affetto ma voi vi state concentrando su altro: fate attenzione! Marte e Venere vi favoriscono in ufficio se fate parte della terza decade.

Urano continua a darvi buonissime indicazioni, specie in famiglia. Inoltre risolverà anche un problema patrimoniale insieme a Mercurio. Siete single? Beh, lo sarete ancora per poco! Plutone infatti favorirà soprattutto i nati nella terza decade. Nettuno invece vi renderà un po’ instabili oggi nella sfera economica, specie se siete parte della prima decade.

Venere arride ai vostri successi sportivi e mondani, specialmente se appartenete alla prima e alla seconda decade. Se siete nati dal 9 al 15 ottobre inoltre Venere vi favorirà anche sotto il profilo sentimentale. Colpi di fulmine inattesi per chi è nato tra il 25 e il 29 settembre. Buone prospettive di guadagno in ufficio per i nati nella seconda decade.

Ottime indicazioni dai pianeti oggi, specie per l’intuito e la sensibilità. Nettuno, Sole e Mercurio vi sostengono fortemente in amore: potrete condividere molto con la vostra dolce metà. Clima di fiducia e concordia anche in ufficio grazie a Nettuno, specie se festeggiate gli anni dal 10 al 14 novembre.

Saturno vi impone di risolvere alcune questioni di ordine patrimoniale: nulla di grave ma bisogna agire con tempismo. Marte è ancora benefico e vi dà un fitness mozzafiato, specie se appartenete alla terza decade. Marte e Plutone inoltre saranno i vostri paladini in amore, soprattutto se siete parte della terza decade. In ufficio cercate di non pensare solo a voi stessi ma date il vostro aiuto a chi ha bisogno.

Urano positivo vi aiuta ad alleviare alcune difficoltà del quotidiano se siete nati dal 2 al 7 gennaio. Luna vi sorride e Giove è favorevole per chi è nato nella prima decade se si parla d’amore. In ufficio invece Mercurio è un po’ dissonante e vi tallona per farvi dare di più se siete parte della prima e della seconda decade.

Gioco di transiti molto positivo e incoraggiante se festeggiate gli anni dal 2 al 10 febbraio. I nati di prima e terza decade avranno sorprese e ritorni di fiamma per quanto concerne l’amore. Urano è un po’ negativo però per i nati della seconda decade. A lavoro accettate con più disinvoltura le proposte che vi arrivano specie se siete nati nel mese di gennaio: vi aiuterà Saturno.

Venere fa allontanare un po’ di completezza e benessere ma niente di grave, farete solo un po’ di fatica oggi a inserirvi nella quotidianità. I nati dal 15 al 20 marzo potranno però creare un clima gioviale in serata. Se siete single, gli astri stanno predisponendo per voi un incontro intrigante, con Luna e Sole che vi favoriscono. Il vostro buon carattere vi favorisce in ufficio grazie a Nettuno, specie se siete nati dal 9 al 14 marzo.