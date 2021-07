Oroscopo del 16 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Marte vi favorisce se festeggiate gli anni ad aprile e vi permetterà di risolvere alcune questioni complicate. Somiglierete molto a Varys, il sacerdote e alchimista del Trono di Spade. Non vi curate di partecipare a impegni mondani se siete nati nella seconda decade. Urano vi suggerisce invece intimità con la vostra dolce metà. Se state studiando per esami o concorsi dovrete avere ancora un po’ di pazienza, specie se nati nella terza decade.

Giove, Nettuno, Mercurio e Sole vi spalleggiano. Capite che la perfezione non esiste ma continuate a inseguirla, come fa in Game of Thrones il personaggio della maga Melisandre. Nettuno e Venere vi impongono di adattarvi alla persona che avete accanto. Il lavoro diventa accanimento e la vostra migliore qualità.

Mercurio vi dona brillantezza mentale, fascino e simpatia oltre che le capacità di lucidità e astuzia al pari di Tyrion Lannister, uno dei personaggi più amati della serie tv. Vi attende una giornata in sintonia con la vostra dolce metà, mentre in ufficio Marte sarà favorevole se fate parte della seconda decade.

Momento astrologico in cui tirate fuori le qualità fuori dal comune grazie a Urano e Plutone, specie se fate parte della seconda decade. Se siete nati dal 2 al 7 luglio l’intuito vi dice che in amore dovrete ritagliarvi spazi di maggiore intimità. Se avete abbracciato una professione riuscirete a realizzare opere uniche se nati dal 12 al 19 luglio.

Luna, Venere e Marte tifano tutti per voi, anche se Urano è un po’ contrastante per i nati dal 29 luglio al 5 agosto. Somigliate molto ad Arya Stark, la giovane battagliera del Trone di Spade. In amore sarete vibranti e coinvolgenti se nascete nella terza decade, mentre se siete nati dal 26 al 31 luglio avrete garanzie per esami e concorsi.

Transiti di vita amichevole, sia in termini familiari che in altri ambiti. Plutone vi rende rocciosi e indistruttibili come Jon Snow, uno dei personaggi più amati e incredibili della serie. C’è bisogna di capacità e pazienza in amore oggi, con Sole e Mercurio che vi aiuteranno nel capire le esigenze altrui. Nettuno predica prudenza a lavoro se fate parte della terza decade.

Venere vi favorisce così come anche Mercurio, specie se fate parte della terza decade. Sarete versatili come Ygritte, la compagna di Jon Snow. Consigliate il vostro partner con grande equilibrio su questioni private che riguardano la famiglia d’origine. Nello studio non vi pesano le materie umanistiche e linguistiche quanto invece quelle matematiche, specie se fate parte della terza decade.

Giove si trova ancora propizio verso di voi e malgrado alcuni aspetti negativi vivrete una giornata tranquilla. La grande passione che sapete indurre è un elemento importante nella coppia. Plutone, Nettuno, Giove e Sole vi favoriranno in amore, così come pure Mercurio. Occhio alle vostre finanze se siete nati a ottobre.

Marte innalza il livello della vostra grinta se fate parte di seconda e terza decade. Un po’ spavaldi a volte ma anche coraggiosi, come l’impavido Jamie Lannister di Game of Thrones. Se fate parte della terza decade Venere vi farà sorridere in amore, mentre Giove e Nettuno porranno un po’ di freni razionali in ufficio.

Se fate parte della terza decade date spazio al vostro Io sportivo. Mercurio e Sole vi aiutano molto e, nonostante possiate sembrare duri, in realtà avete un cuore, come Sandor Clenage della serie tv. Se siete nati dal 2 al 7 gennaio Urano aumenta il vostro appeal erotico, mentre con Nettuno andrete forte nelle materie matematiche.

Venere è imbronciata così come anche Marte e Urano quindi dovrete cercare di essere oggi equilibrati ma anche comprensivi. Così come Cersei Lannister, avete difficoltà a integrare la parte erotica a quella emotiva in amore. Nettuno cercherà di contrastare Venere e Urano che non sono dalla vostra parte. Anche Saturno vi aiuterà se fate parte della seconda decade. Gestite in maniera parsimoniosa le vostre finanze se fate parte della seconda decade.

Urano vi stimola potentemente se fate parte della seconda decade. Avrete un piglio dinamico grazie a Mercurio, Giove e Sole se invece fate parte della terza decade. Saprete tirare fuori dunque una grinta invidiabile come Jorah Mormont. Non chiedete all’amore ciò che non può dare con Nettuno che vi spalleggia nella razionalità, specie se appartenete alla terza decade. Oggi attenzione anche agli eccessi da shopping selvaggio.