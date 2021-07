Oroscopo del giorno, le previsioni del 14 luglio segno per segno

Cielo con alti e bassi nel tono e nell’umore, specie se fate parte di prima o terza decade. Mercurio infatti vi porta qualche incertezza decisionale e anche Plutone non è proprio propizio. Venere e Marte però vi aiutano a gestire una situazione complicata che riguarda la famiglia del vostro partner. Non vi fate tentare oggi da investimenti economici azzardati poiché il Sole è contrario, specie per i nati nella seconda decade.

Luna in sintonia con le vostre corde vi assiste. Se siete nati nella prima decade Mercurio vi farà godere un po’ di armonia in famiglia, qualcosa che non vi dispiace. Componente sentimentale in netta evidenza oggi: prenderà sopravvento su quella erotica e passionale. Giove vi rende infaticabili e mai paghi in ufficio, specie se nati in aprile.

Marte è il vostro protettore oggi. La vostra forma fisica sarà discreta e vincente. Grande generosità in amore grazie a Venere, specie se siete nati nella terza decade. Sarete anche grandi seduttori così come pure abili nell’ascolto delle problematiche altrui. Se festeggiate gli anni dal 22 al 29 maggio Mercurio vi darà alcune conferme in ufficio.

Giornata vivace in cui non vi annoierete di certo. Mercurio vi fa trovare beatamente a vostro agio con le cose di oggi, sia in famiglia che con gli amici. Momento magico con la persona che vi sta accanto, con ancora Mercurio a favorirvi. Riuscirete in ufficio a non farvi incastrare in un impegno gravoso se siete nati a giugno. Tutto questo grazie a Giove.

Venere e Marte rappresentano un binomio fortunato, specie per i nati tra seconda e terza decade. Ottimo vissuto sia familiare che amicale. Se siete nati dal 23 al 27 luglio Venere vi consentirà di vivacizzare gli stimoli della vita di coppia. Marte sarà inoltre anche il propulsore della vostra giornata lavorativa.

Urano è il pianeta che vi aiuta a tirare fuori la sicurezza in voi stessi oggi, specialmente per i nati dal 30 agosto al 6 settembre. Mercurio vi stimola ad approfondire maggiormente una comunicazione gioiosa avvenuta finora con una persona conosciuta da poco. Plutone è in ottimo aspetto per i nati nella terza decade. A lavoro otterrete attestazioni di fiducia se festeggiate gli anni dal 9 al 13 settembre.

Quadro dei transiti decisamente stimolante. Venere vi induce a lanciarvi e scommettere su vari tavoli, specie se siete nati in ottobre. Una persona molto attraente e conosciuta da poco è sul punto di farvi perdere la testa. Quando le passioni emergono poi diventa difficile tenerle a freno. Plutone vi ostacola però se appartenete alla terza decade. Un buon investimento potrebbe fare al caso vostro: Saturno vi consiglia di studiarlo per capire quanto renderà.

Nettuno vi dona grande apertura mentale specialmente se siete parte della terza decade. Una nuova fiamma cerca di riscaldarvi il cuore e non potete tirarvi più indietro! Urano però semina insicurezze se siete nati tra il 30 ottobre e il 5 novembre quindi attenzione. Un confronto con il vostro capo vi aiuta a direzionare le competenze lavorative se siete nati dal 2 al 9 novembre.

Saturno è al vostro fianco se siete nati dall’1 al 6 dicembre e vi permetterà di far andare la vostra mente lontano. Venere è sorridente in amore e vi stimola a tentare di avventurarvi in territori anche insoliti. Ordinate con precisione e diligenza tutti i vostri impegni lavorativi se appartenete alla terza decade.

Uno strepitoso Plutone è il vostro asso nella manica oggi se fate parte dei nati tra il 10 e il 15 gennaio. Prevale la parte relativa all’eros oggi su quella emotiva in amore: Mercurio infatti non favorisce un’espressione romantica sempre convincente. A lavoro, se siete parte della seconda decade, vi giocate un’importante partita per la vostra carriera.

Saturno, Plutone e Nettuno sono oggi tutti dalla vostra parte. Solo Urano vi ostacola se siete nati dal 30 gennaio al 5 febbraio. Giocate una partita avvincente in ambito amoroso con una persona conosciuta da poco. Nettuno cercherà da favorirvi se siete parte della terza decade. Giove fa un po’ il diavolo tentatore per farvi finalizzare un investimento finanziario intrigante.

Mercurio è molto congeniale oggi dandovi sensibilità, intuito e visione lungimirante della realtà. La parte sentimentale dell’amore ritorna in piena fioritura grazie a Mercurio, Giove e Nettuno. Plutone porterà invece in dote quella erotica, specie se festeggiate gli anni dal 15 al 18 marzo. Un po’ di estro oggi a lavoro non vi farà difetto.