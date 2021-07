Oroscopo del giorno, le previsioni del 8 luglio segno per segno

Marte e Venere – ma anche Luna e Mercurio – vi favoriscono in maniera trionfale. Avrete una forma psicofisica perfetta soprattutto se appartenete alla seconda decade. Venere vi darà anche classe e capacità di seduzione nell’ambito amoroso mentre a lavoro accogliete la giornata con sicurezza perché ancora Marte e Venere saranno i vostri tutori.

Un cielo luminoso grazie a Sole che contrasterà le negatività degli scorsi giorni. Se ancora siete single, Venere e Marte saranno un po’ ostili soprattutto se festeggiate gli anni dal 21 aprile al 2 maggio. Plutone, Giove e Urano vi donano la capacità di farvi rispettare a lavoro, specie se siete nati in aprile.

Luna, Venere e Sole sono propizi. Giorno utile per scelte e progetti ambiziosi. Venere vi consentirà di essere travolgenti soprattutto se siete single, mentre Sole e Marte vi favoriscono in ufficio se fate parte dei nati tra il 6 e il 14 giugno.

La Luna entra nel vostro segno e vi protegge da alcuni alti e bassi nell’umore e da qualche dissapore in famiglia. Plutone è un po’ imbronciato se appartenete alla terza decade e non vi farà sentire totalmente in sintonia con il vostro partner. Urano è invece molto positivo e genererà una grande voglia di affermazione in ufficio.

Urano è negativo per chi fa parte della seconda decade. Ma in amore, per chi è nato dal 24 al 30 luglio, Luna vi farà lanciare in audaci sentimenti. Inoltre Marte vi renderà molto strategici nella ricerca dell’interesse amoroso. Una presa di posizione di un vostro superiore in ufficio vi rabbuia ma ripartite con calma per portare a termine la giornata.

Firmamento astrale positivo per oggi. Venere vi è amica e innalza il vostro fascino alle stelle soprattutto se appartenete a seconda e terza decade. In ufficio Plutone vi renderà convincenti e capaci se nati dal 16 al 18 settembre. Anche Urano sarà al vostro fianco.

Luna è benefica e vi darà intraprendenza oltre che sicurezza in voi stessi. Godrete anche di un relativo benessere psicofisico. Sprazzi di sereno anche in amore sempre grazie a Venere, specialmente per i nati di prima e seconda decade. In ufficio la routine lavorativa non sempre vi aggrada ma Plutone vi suggerisce di prenderla con filosofia.

Fase fortunata e produttiva con Luna e Giove congeniali nel vostro segno. Un pizzico di fantasia vi darà una marcia in più nel rapporto d’amore, specie se siete nati tra il 10 e il 15 novembre. Non vi mostrate pigri e anzi, in questa operosa giornata lavorativa mettere a segno svariati colpi da maestro.

Una passionale Venere e un gioioso Marte vi offrono una giornata di successi e di affermazioni personali. Starà a voi dettare le regole e scegliere le carte giuste. Plutone in angolo favorevole inoltre vi riserva sorprese dal punto di vista sentimentale, specialmente se siete single e nati a dicembre. Se invece festeggiate gli anni dal 30 novembre al 4 dicembre, Saturno sarà il vostro stratega in ufficio.

Profilo dei transiti intensamente operoso oggi. Vi dedicate alla persona amata con cura, precisione e attenzione, contrastando anche incertezze e inquietudini. Luna e Nettuno, in tutto questo processo, saranno alleati. A lavoro potrete andare spavaldi perché avete al vostro fianco Urano e Plutone.

Perfetta forma psicofisica per voi! Se siete single vi troverete nel pieno di avvincenti battaglie d’amore, specie se nati dal 25 gennaio al 4 febbraio. Marte e Urano non vi concedono tregua ma rispondete a colpi di flirt. Rinnovamento e svolta dinamica per voi in ufficio se nati dal 4 al 12 febbraio.

Brillano genio e intelligenza per voi, sia nella sfera intima che in quella sociale. La tenera Luna di oggi vi fa iniziare la giornata con il vostro cuore a battiti accelerati. Una persona nuova, conosciuta da poco, vi fa gli occhi dolci e vi sorride. Sole è sempre al vostro fiano in ambito professionale.