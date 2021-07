Il libro possibile 2021: il programma del Festival di Polignano a Mare

Oltre 200 ospiti in programma e quattro giorni di eventi – dal 7 al 10 luglio – dislocati nella cornice mozzafiato di Polignano a Mare. Sono questi alcuni dei numeri – vincenti – del Festival del Libro Possibile, quest’anno giunto alla sua XX edizione. Per il secondo anno consecutivo, la pandemia non ha fermato l’organizzazione: strade, piazze, vicoli e lungomare sono, infatti, popolati da turisti e appassionati.

“Lo scorso anno siamo riusciti a organizzare tutto in presenza e questo ci ha aiutato ad affrontare un inverno altrettanto difficile, che in verità non ci aspettavamo – ha spiegato a Sky TG24 la direttrice artistica, Rosella Santoro – Quest’anno siamo ripartiti con più entusiasmo e forza, sicuri che la cultura debba essere un volano per la ripresa del nostro Paese”.