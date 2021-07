Oroscopo del giorno, le previsioni del 2 luglio segno per segno

Marte vi invia benedizioni da parte della dea bendata. In famiglia conferme di armonia anche se a volte qualcuno mostra del protagonismo che vi irrita. Se festeggiate gli anni dal 31 marzo al 6 aprile ci saranno novità per il vostro cuore. Venere favorirà inoltre i nati nella prima decade. Non fatevi prendere da scrupoli se siete invasi dal demone dello shopping!

Venere è un po’ imbronciata ma per fortuna Plutone vi darà energia per la giornata odierna. Sole inoltre vi darà enorme carica erotica e passionale, così come la sensuale Luna. Avete speso più del necessario in questi giorni, quindi ora cercate di risparmiare un po’.

Un insieme di pianeti vi sorride tra cui Luna e Marte. Giove vi guarda invece imbronciato e spunta un po’ le vostre armi di eros, soprattutto se siete nati dal 21 al 24 di maggio. Mercurio vi consente di trovare un contatto di cui avevate bisogno in ufficio.

Il Sole splende nel vostro segno e vi arricchisce con intensità e spessore. Plutone è però ancora in angolo dissonante se siete nati dal 16 al 19 luglio e spesso potreste sentirvi un po’ rimproverati dalla vostra dolce metà. Dovrete parlare di soldi con la vostra famiglia, chiarendo alcuni aspetti che riguardano i vostri sacrifici.

Urano dissonante limita alcune vostre iniziative ma la vostra generosità e un pizzico di teatralità diminuiranno i danni. Marte può rendervi polemici con la persona amata se siete nati dal 29 luglio al 4 agosto. Mercurio sarà artefice di un incontro che potrà cambiare la vita di voi single se fate parte della seconda decade. Urano è sempre contrario quindi occhio alle spese.

Sole è in ottimo aspetto, oggi avrete grandi soddisfazioni soprattutto nell’ambito familiare. Plutone se festeggiate gli anni dal 15 al 18 settembre, vi fa capitalizzare i momenti trascorsi insieme alla vostra dolce metà. Non fate un dramma se i vostri figli spendono troppo ma cercate di fargli capire l’importanza del denaro.

Momento di allegria e divertimento con Venere che transita sempre in angolo benefico. Sarete catturati da una giostra di inviti, feste ed eventi culturali. La complicità con la persona amata sfiora la perfezione, specialmente se appartenete alla prima decade. Vi fate prendere un po’ la mano nelle spese oggi ma avrete le risorse per uscirne indenni.

Sole, Nettuno, Plutone e Giove sono tutti dalla vostra parte. Famiglia e amici sono due ambiti in cui tutto andrà bene però Urano è dissonante e potrebbe imporre alcune limitazioni per i nati nella seconda decade. Giove e Nettuno vi fanno interessare di più alla parte romantica del rapporto d’amore. State anche diventando più bravi a risparmiare soldi!

Marte, Venere, Saturno e Luna sono tutti in ottimo aspetto, specie se fate parte della seconda decade. Marte e Mercurio vi rendono un po’ irrequieti in amore ma se il cuore vacilla dovrete prendere decisioni importanti. Lavorate tanto e bene oggi se siete parte della seconda decade.

Giove vi guida se siete nati nella prima decade. Mettete tra parentesi i vostri bollenti spiriti in amore e dedicatevi oggi più alla parte emotiva e tenera del rapporto. Spenderete più soldi del previsto ma Giove vi sorreggerà.

Luna vi scalda il cuore sia in ambiente familiare che sociale. Il vostro altruismo sarà l’arma in più di oggi. State un po’ attenti a Marte contrario se festeggiate gli anni nella seconda decade. Siete un po’ stanchi e demotivati dalla vostra relazione, cercate di riconciliarvi mettendovi alla prova. Marte, Venere e Urano vi possono far sentire oggi un po’ distratti a lavoro.

Giove è in posizione felicissima per i nati tra il 19 e il 21 febbraio: non avvertirete la stanchezza durante la giornata. Mercurio è contrario ma, nonostante questo, annullerete alcune nubi generatesi nel rapporto d’amore. I colleghi e i capi vi lodano in ambito lavorato se siete nati nella terza decade.