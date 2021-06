Oroscopo del giorno, le previsioni del 23 giugno segno per segno

Una giornata in cui siete un po’ stanchi e annoiati. Alti e bassi nell’umore, con Luna che vi suggerisce di cambiare qualche ritmo. Dovete risolvere una questione pratica con la vostra dolce metà e Sole potrà darvi una mano per ritrovare sintonia. Saturno vi sostiene a lavoro in una giornata un po’ complicata, specialmente per i nati nella seconda decade.

Luna non vi disturba più e anzi ora concilia la vita familiare, specialmente se fate parte della seconda decade. Una fase di fusione sentimentale rende felici sia voi che il partner, grazie sempre a una Luna in angolo favorevole. Sarete i primi a brillare nei compiti lavorativi oggi.

I pianeti sono quasi tutti in angolo armonico e le relazioni sono ottimali. Buonissimo anche lo stato di salute che vi accompagna, nonostante Luna e Nettuno contrari. Sarete attenti e pazienti con la vostra dolce metà: il vostro senso pratica favorirà la relazione, specie se fate parte della terza decade. Se festeggiate gli anni dal 24 maggio al 3 giugno il vostro piglio lavorativo vi farà trovare la quadratura del cerchio, con Mercurio al vostro fianco.

Qualche nube passeggera oscura il cammino ma giusto per mettere un po’ di pepe nella vostra esistenza. Luna in Sagittario si trova infatti comunque in posizione felice. Venere addirittura è favorevolissima, così come il Sole. Non sempre la vostra dolce metà mostrerà la vostra stessa sensibilità ma non datevi troppa pena per questo: lo scorrere della storia è normale. Non fidatevi sempre dell’istinto in ambiente lavorativo: a volte premiate la razionalità.

Urano e Saturno danno qualche piccola turbolenza ma Mercurio è dalla vostra parte, dandovi il dono della comunicazione corretta, specialmente se siete nati nella seconda decade. Godetevi un momento felice nella relazione di coppia: Luna è al vostro fianco se fate parte della terza decade, così come il Sole lo è a lavoro se fate parte della seconda decade (nonostante Urano contrario).

Venere continua a sorridervi oggi dandovi equilibrio e pacatezza. Ottimi i rapporti familiari così come in amore: nel rapporto con la vostra dolce metà emergeranno fedeltà, rispetto e trasparenza sempre grazie a Venere, specialmente se siete parte della terza decade. Se svolgete una professione estrosa e artistica avrete grande ispirazione ed estro, in particolare se nati tra il 13 e il 19 settembre, grazie a Plutone.

Mercurio è in ottimo rapporto con il vostro segno e anche la Luna oggi vi farà risolvere qualche lieve contrattempo quotidiano. Non fate polemiche però nell’ambiente familiare e rilassatevi perché potreste avere qualche momento di stanchezza. Grandi successi erotici per i nati a settembre grazie a Marte, con Mercurio e Saturno ugualmente favorevoli. Se svolgete una professione che riguarda la comunicazione siate più prudenti del solito oggi perché Venere e Plutone sono discordanti se nati nella terza decade.

Luna in Sagittario vi stimola a dare di più, donandovi reattività e dandovi stimoli. Buona forma fisica ma non esagerate con le prestazioni sportive specie se siete nati nella prima decade, perché Marte potrebbe darvi ambizioni troppo alte da raggiungere e Urano è contrario per i nati dal 25 settembre al 31 ottobre. Siete in una fase frizzante del vostro rapporto, con exploit erotici (anche per i single di novembre). Se svolgete un lavoro che riguarda arredamento o architettura non lasciatevi sfuggire le occasioni che vi capitano.

Moti che vi vedono in una felice condizione d’animo, con Plutone che vi guarda di buon occhio e vi dà buona forma fisica. Giove però vi impone uno stop se fate parte dei nati tra il 23 e il 26 novembre. Qualche complicazione pratica sotto il profilo amoroso potrebbe sorgere oggi ma niente di così devastante. Il vostro piglio direttivo si manifesta con potenza a lavoro ma non date un’immagine troppo autoritaria di voi stessi.

Luna in buon aspetto e vivace fin da subito nel regalarvi una giornata all’insegna della concordia familiare. Se festeggiate gli anni dal 2 al 7 gennaio risolvete alcune tensioni pratiche. Attrazione fisica alle stelle e splendida intesa mentale con la vostra dolce metà grazie a Luna, Nettuno e Giove. Operosità di alto livello in ufficio sempre grazie a Luna.

Un’indicazione dei transiti variabile, con Luna che vi farà avere qualche cambiamento d’umore: siate quindi prudenti e riflessivi. Urano oggi è dissonante e quindi potreste avere qualche frizione in amore ma niente di irrecuperabile. Se svolgete un lavoro connesso all’ambito della comunicazione Marte in Leone metterà un po’ di ostacoli se fate parte della prima decade.

Urano in Toro vi apre a una giornata molto produttiva se siete parte della seconda decade. Forma fisica discreta ma chi fa parte della prima decade si tenga lontano da palestre o piscine per via di Luna dissonante. Fase molto erotica e passionale, inutile negarlo. Nella parte emotiva invece gli uomini lasceranno un po’ a desiderare per via di Luna contraria. Risolvete una difficoltà professionale di un certo peso con i colleghi che vi daranno stima e affetto.