Oroscopo del 19 giugno, scopri cosa ti riservano gli astri

Luna in Bilancia vi porta qualche inquietudine interiore e nervosismo ma niente di grave. Programmate una piccola gita con gli amici di vecchia data che vi tira su il morale. Salute protetta dal Sole, anche se Plutone può esporvi a qualche effetto d’invecchiamento se nati tra il 16 e il 19 aprile. Improvviso ritorno di fiamma in amore: non vi irrigidite e sappiate accettare questo dono. Dovete rimanere a lavoro più a lungo del previsto e tagliare dunque tempo per qualcosa di più rilassante.

Una giornata odierna con Saturno che vi favorisce, al di là di qualche piccola discussione in famiglia. C’è anche Mercurio in Gemelli che collabora positivamente. Sole e Venere inoltre vi inteneriscono la vita sentimentale e se siete single vi favoriranno nel caso in cui siate nati a maggio. Anche a lavoro finito, quando tornerete a casa sbrigherete svariate faccende domestiche.

Se siete nati nella seconda decade Saturno vi darà notevole slancio a livello di calore umano. Non eccedete nel consumo di dolci oggi! Inoltre Siate più vicini alla persona amata e mostrate maggiore empatia, come richiesto da Venere per i nati dal 2 al 12 giugno. Farete tesoro di ciò che avete imparato a lavoro finora.

Un potente Plutone vi provoca qualche mutamento imprevisto nel tono, specie se siete nati nella terza decade: per fortuna niente di grave. Venere, Giove, Sole, Urano e Nettuno sono infatti tutti dalla vostra parte, con quest’ultimo in particolare che introduce in voi valori spirituali e religiosi. Se siete ancora single avrete l’opportunità di scoccare qualche freccia e mandarla a bersaglio, specie se appartenete alla seconda decade. I risultati del vostro impegno lavorativo si noteranno di più sempre se fate parte della seconda decade.

Venere e Mercurio saranno i vostri assi nella manica oggi, anche se Saturno proverà a creare qualche nervosismo. Forma fisica discreta se fate parte della seconda decade, Urano però è negativo quindi non esagerate negli sforzi. Venere è molto favorevole in amore e vi rende più sensibili ed empatici con il partner. I vostri figli erodono un po’ i fondi? Chiudete un po’ le fontane: che imparino il valore di soldi e lavoro.

Una magica Venere e un brioso Urano sono i vostri sponsor celesti. Nettuno invece è tecnicamente negativo quindi più attenzione alla ricerca dell’equilibrio. Sole in Gemelli può farvi qualche sgambetto dal punto di vista sentimentale specialmente se siete parte della prima e della terza decade. Autorevolezza e prestigio saranno le vostre parole chiave a lavoro.

Saturno vi trova in un’ottima disposizione d’animo e i bilanci saranno positivi per i nati nella seconda decade. Vi lanciate con entusiasmo in ambienti nuovi e inconsueti. Il cielo sarà radioso anche in amore grazie alla Luna, specie se fate parte della seconda decade. Se siete single inoltre avrete prontezza per trovare appagamento. Se nati dal 3 al 14 ottobre Luna vivacizzerà anche la vita lavorativa.

Venere vi costringe a domandarvi a che punto siete e capire cosa programmare. Luna è positiva e vi dà un buon umore discreto. Proseguite la giornata anche in amore con ottimismo e allegria, concedendovi qualche avventura se siete single. Vi dedicate inoltre a un progetto di lavoro che aveva dato un po’ di preoccupazioni a un collega.

Siete in un periodo di piccole evasioni, non solo mentali ma anche concrete. Provate infatti a rilassarvi dopo giorni difficili. Il vostro carattere solare, espansivo, accogliente dà modo di essere in grado di amare specialmente per i nati tra il 28 novembre e il 4 dicembre. Saturno e Marte vi daranno manforte in ufficio.

Luna in Bilancia vi dà necessità di revisione nella vostra vita insieme a Nettuno, questo specialmente se festeggiate gli anni dal 9 al 13 gennaio. Plutone vi preserva da avventura amorose troppo azzardate, anche perché Urano vi evita guai se nati a inizio gennaio. Giove protegge i vostri affari lavorativi e patrimoniali se siete parte della prima decade.

Ironia e forza decisionale saranno le stelle polari di oggi grazie a un ispirato Mercurio che, coadiuvato dal Sole, vi darà enormi capacità di lungimiranza. Attenti però al cibo perché c’è il rischio di ingrassare. Passioni entusiasmanti si delineano all’orizzonte se siete single mentre in ufficio c’è da rinegoziare i patti di lavoro.

Venere vi chiede di pazientare perché il ricco raccolto sta per arrivare, specie per i nati della seconda decade. Passione e sentimento non si contrastano tra loro, anche perché Giove, Venere, Nettuno e Urano sono dalla vostra parte. Plutone – se nati nella terza decade – vi dà piglio vincente in ambito professionale.