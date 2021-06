Dopo otto mesi riapre Disneyland Paris

Attesa anche per l’apertura, il prossimo 21 giugno, del nuovo Disney’s New York -The Art of Marvel. Dal 1° luglio lo spettacolo Disney Junior Dream Factory incanterà grandi e piccini Condividi:

Con tutte le dovute precauzioni anti-Covid, Disneyland Paris ha riaperto i cancelli. La riapertura graduale, con le nuove misure sanitarie e di sicurezza richieste dal governo e dalle autorità francesi, è iniziata dai due Parchi Disney, il Parco Disneyland e il Walt Disney Studio, dal Disney Village e dal Disney’s Newport Bay Club Hotel. Mentre c’è attesa per il 21 giugno quando aprirà i battenti il nuovo Disney’s Hotel NewYork – The Art of Marvel. Altra novità sarà Cars ROAD TRIP una nuova attrazione dedicata all’universo Cars.

Grande divertimento con misure sanitarie rafforzate Natacha Rafalski, Presidente di Disneyland Paris, durante la cerimonia di riapertura ha detto: "Siamo lieti di poter restituire la magia Disney a tutti i nostri visitatori, nel modo più bello e con misure sanitarie rinforzate. Sono orgogliosa di vedere Disneyland Paris, la prima Destinazione turistica europea, svolgere un ruolo chiave nel rilancio del settore turistico. È un momento pieno di speranza e ottimismo da vivere tutti insieme perché crediamo che, il bisogno di sognare condividendo momenti di felicità con la famiglia e gli amici, non sia mai stato così importante. E come parte del nostro costante impegno a favore delle comunità locali, siamo molto felici di celebrare questo importante evento invitando 300 bambini di associazioni benefiche e le loro famiglie".

La novità dei Selfie Spots Non mancheranno i Selfie Spots e diverse apparizioni a sorpresa dei Personaggi Disney, Pixar, Marvel e Star Wars TM. I Personaggi più amati appariranno in luoghi inaspettati, incoraggiando gli ospiti a tenere occhi e orecchie sempre aperti per non perdere le tante magiche sorprese. Sarà anche disponibile la nuova esperienza galattica Star Wars Legend e ritorneranno esperienze più classiche come il Cheshire Cat Express Train da Alice nel Paese delle Meraviglie, gli incontri con Topolino, Minnie e i loro amici, con i Supereroi Marvel e momenti incantati nel Regno di Arendelle.

Una nuova esperienza: Cars ROAD TRIP Torneranno accessibili anche le attrazioni di entrambi i Parchi Disney, da quelle più adrenaliniche come Star Wars: Hyperspace Mountain e The Twilight Zone Tower of Terror a quelle dedicate alla famiglia come Peter Pan’s Flight e Ratatouille: The Adventure. L’espansione del Parco Walt Disney Studios continua con l’apertura della nuova attrazione Cars ROAD TRIP. Gli ospiti trasportati in un’avventura on the road sulla Route 66 a tema Cars, scopriranno le meraviglie naturali come il bullone più grande al mondo e il Carstastrophe Canyon e avranno la possibilità di incontrare Personaggi come Saetta McQueen, Luigi e Guido.