Maturità 2021, cosa regalare ai maturandi: 10 idee regalo

Tutto pronto per l'esame di maturità, tappa importantissima della vita di ogni ragazzo. Se avete figli, nipoti o cari amici che stanno per dare prova di ciò che hanno imparato quest'anno sui banchi di scuola, potrebbe essere utile pensare ad un possibile regalo. Anche perché per gli studenti, tra DAD e lockdown, non è stato certamente un periodo facile e un regalo può essere un bel modo per festeggiare degnamente questo traguardo. Ecco dieci idee perfette per il regalo da fare ad un maturando