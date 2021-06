"Le geometrie dei sentimenti" di Francesco Vieri in mostra a Genova

Ecco che l’artista mette in scena strumenti di lavoro geometrico, freddi e non comunicanti, oggetti di calcolo, utilizzati per la misurazione, per disegnare tecnicamente e non a mano libera, mostrando un risultato di geometrie sentimentali.

Francesco Vieri in mostra a Genova con una personale che rappresenta in un’unica immagine, quello che intravede nascosto dietro le coppie che, per puro egoismo o competizione, mettono al mondo dei figli.

L’artista

Francesco Vieri, toscano classe 1971, crea temi artistici con opere caratterizzate da un approccio sperimentale alla fotografia. La passione per il chiaroscuro caravaggesco è alla base dei primi lavori e segna buona parte della sua ricerca che nel genere Still Life e nella fotografia concettuale trova la sua massima espressione. Lavori come “ Ufo roblog”, “ Dynamolux”, “Rift”, “Iris” , "Scaccomatto" e “A searing freshness”, vengono esibiti in varie location, a New York, Praga, Budapest, Roma, Verona, Firenze e Genova, in occasione di mostre e festival internazionali, lì si presentano in diverse forme: dalle personali, alle installazioni, fino alla sperimentazione di performance. Con la materia, il suono e la luce come strumenti; la cronaca, la storia e il sociale come temi, Vieri manifesta attraverso gli scatti la sua personale e profonda visione del mondo contemporaneo.